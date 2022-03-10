A股底部來了嗎？機構：短期調整接近尾聲

中國 A 股周三（9 日）上演「深 V 反彈」，底部來了嗎？投資機構表示，A 股隨時可能回升，短期調整有望接近尾聲。

滬指周四開盤大漲 1.71%，深成指勁揚 2.6%，創業板指更勁漲 3.06%。A 股周三午後一度大跌，深成指的跌幅超過 5%，隨後 A 股展開「深 V 反彈」。

第一財經報導，華福證券表示，俄烏衝突已逐步被投資人所預期，工業品、資源品價格也逐步回歸理性；儘管本月美國聯準會（Fed）可能升息，但中國人民銀行（央行）的貨幣政策仍可能進一步寬鬆，投資人對基本面、流動性的悲觀預期有望迎來階段性修正。

展望後市，華福證券仍維持原先看法，建議投資人相信政府「保供穩價」的能力，以及「以我為主」的穩經濟決心。

日前國家發改委副主任胡祖才說，國際大宗商品價格形勢更加嚴峻複雜，煤炭、天然氣、鐵礦砂價格居高不下，對做好「保供穩價」工作帶來新挑戰。今年政府將堅持底線思維，精準調控，全力做好大宗商品「保供穩價」工作。

興業證券認為，從短期影響來看，俄烏戰爭對 A 股的衝擊，基本上可能在 3 月上旬結束，甚至已在周三觸底，「至少是未來數月的底」。短時間內投資人已出現比較罕見的恐慌行為，顯然是對海外不確定性因素過度反應。

野村東方國際策略分析師宋勁則說：「情緒化賣壓往往帶來更好進場點，短期關注高確定性的財政投資領域。」他表示，中國經濟不存在刺激政策無法解決的根本性問題，A 股的情緒化賣壓往往帶來更佳進場點，只是情緒消化往往需要時日，後續市場仍可能反覆震蕩，但從中長期配置角度來看，A 股已具備極佳投資機會。