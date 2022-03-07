〈陸港盤後〉美國考慮禁止進口俄國原油 陸港股市一片慘綠

中國 A 股周一（7 日）開低走低，滬指重挫逾 2%，3,400 點關卡失守，原因是美國政府傳出考慮禁止進口俄羅斯原油的消息，引發全球市場避險意識升高。

滬指周一收盤大跌 2.17% 至 3,372.86 點，深成指驟跌 3.43% 至 12,573.43 點，創業板指急跌 4.3% 至 2,630.37 點，為近一年來新低。

兩市成交額連續三個交易日破兆，合計達到人民幣 1.0246 兆元。北向資金大舉流出，淨賣出 82.71 億元。

兩市各大類股大多走低，旅遊、運輸、釀酒、半導體等族群賣壓湧現，港口、汽車、家電、食品飲料、軍工、保險、券商、銀行等類股同步走低。

香港恆生指數收盤重摔 3.87%，恆生科技指數大跌 4.43%。科技類股走低，美團 (03690-HK) 股價的跌幅超過 11%，嗶哩嗶哩 (09626-HK) 也超過 9%。

彭博資訊報導，知情人士透露，拜登政府考慮是否在沒有歐洲盟邦參與的情況下，獨自禁止進口俄國石油。消息人士說，政府就此與友邦展開密切聯繫，並為潛在影響做準備。

中金公司認為，投資人仍需密切關注俄烏局勢等外部環境對國內市場影響，區域風險升高，可能使得「穩增長」政策面臨更加複雜的局面，但若地緣風險未明顯超出預期，投對 A 股後市表現不必過度擔憂。

華西證券則表示，預料短期內 A 股仍以「反覆磨底」為主，中長期對 A 股不悲觀。短期內「穩增長」主線仍是配置主思路，具體到產業上，投資人可關注受惠於政策扶持的類股，譬如新能源車、數位經濟、東數西算、三農。