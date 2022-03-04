〈陸港盤後〉港股22,000大關失守 投資人緊盯俄烏戰爭

中國 A 股三大指數周五（4 日）走低，創業板指跌逾 1.5%，港股更重挫 2% 以上，22,000 點大關失守，原因是投資人仍緊盯俄烏戰爭。

滬指周五收盤跌 0.96% 至 3,447.65 點，深成指大跌 1.37%，創業板指急跌 1.55%。兩市成交額再度破兆，合計達到人民幣 1.0063 兆元。

Wind 數據顯示，北向資金先抑後揚，全天小幅淨買入人民幣 4.57 億元，早盤一度淨賣出逾 30 億元，本周北向資金累計淨買入逾 40 億元。

石油族群大幅回落，建築、燃氣、軍工、汽車、電力、鋼鐵、有色、地產、券商等類股均走低；煤炭、醫藥、半導體等族群小幅走高，輔助生殖、雲端遊戲、新冠檢測、元宇宙、醫美概念等類股上漲。

恆生指數收盤驟跌 2.5% 至 21,905.29 點，22,000 點關卡失守，為 2020 年 3 月以來首見，恆生科技指數大跌 4.43%。

山西證券表示，在複雜全球局勢下，A 股多日走出獨立行情，凸顯「避風港」作用，但市場中的不確定性風險仍高。由於俄烏戰爭帶動大宗商品走高，建議投資人短期內關注有望從中受惠的有色、石油石化等類股。

國盛證券說，建議投資人關注兩條主線：第一是穩增長下的基建。目前大陸經濟面臨較大下行壓力，但去年年底至今政府持續彰顯穩增長的決心，基建作為政府主導的投資領域，有望在較短時間內見效。

第二是煤製氣產業。受地緣政治、需求回升等因素影響，國際油價每桶已觸及 110 美元。在全球石油供應緊張、價格居高不下的情況下，煤化工可望成為替代石油供應的選擇。