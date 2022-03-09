廣達、仁寶寫最強2月營收 雙創同期新高

代工廠 2 月營收出爐，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 反映 2 月工作天數減少影響，單月營收均較上月下滑，廣達達 906.92 億元，仁寶 824.44 億元，兩家皆受惠筆電平均單價 (ASP) 提升，創下歷年同期新高紀錄。

廣達 (2382-TW)

廣達 2 月受工作天數影響，營收 906.92 億元，月減 10%、年增 13.2%，終結連四個月兆元紀錄，仍創歷年同期新高，廣達解釋，今年整體筆電平均單價 (ASP) 較去年高，帶動營收年增，今年前 2 個月營收達 1914.93 億元，年增 9.7%。

出貨方面，廣達 2 月筆電出貨下滑至 480 萬台，月減 20%、年減 20%，反映農曆春節工作天數減少影響，預期 3 月在工作天數恢復、季底拉貨效應下，營收、出貨都將回升。

廣達說明，今年筆電平均單價提升，將是支撐營收維持高檔的原因之一，以平均價格較低的教育 Chromebook 為例，過去兩年需求極為強勁，但今年回歸傳統正軌，估拉貨旺季會落在第二季。

展望本季，廣達預期，今年首季筆電出貨季衰退幅度仍將小於往年 20-25% 水準，淡季不淡，整體出貨表現仍要視供應鏈料況而定，至於 303 全台大跳電，桃園廠雖受短暫影響，但設備皆有備用電源，對生產營運影響有限。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 2 月營收 824.44 億元，月減 0.3%、年增 16.7%，同樣創同期新高，累計今年前 2 月營收達 1650.94 億元，年增 2%，出貨方面，2 月筆電出貨則與上月持平，達約 360 萬台，年增 9.09%。

仁寶表示，2 月反映傳統農曆春節工作天數較少影響，加上供應鏈料況仍未緩解，因此出貨、營收均受影響，3 月受惠季底拉貨營收可望回溫，具體展望將在下周二 (15 日) 法說會說明。

仁寶預期，首季受傳統消費性電子淡季影響，出貨、營收均將較去年第四季下滑，但整體筆電需求維持強勁，加上遞延訂單，首季出貨可望優於往年。

展望今年，仁寶樂觀看筆電、非筆電業務都將成長，預期今年筆電出貨將年增 1 成內，上下半年出貨比重相對平穩，非筆電應用今年也可望回溫，看好伺服器、車電、5G、穿戴裝置等成長幅度都將優於筆電，整體而言，全年逐季成長目標不變。