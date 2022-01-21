〈仁寶展望〉挾集團之力攻全球市場 擬南下覓地蓋研發大樓

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (21) 日舉行線上媒體活動，對於集團未來發展，總經理翁宗斌強調，未來將攜手康舒 (6282-TW)、金寶(2312-TW) 等集團夥伴，共同拓展國際市場，此外，集團除將在北士科園區建新總部外，也規畫南下台南、高雄覓地，蓋研發大樓。

翁宗斌表示，考量近年員工人數持續成長、內湖外租辦公空間效益有限，加上去年台北市政府釋出北士科園區招標計畫，因此集團決議新建集團總部、作為北部研發中心，而由於北部工程師難尋，因此正規畫在南部再蓋一棟研發大樓。

集團策略合作發展上，翁宗斌指出，仁寶會與康舒共同布局綠能碳權、車電應用，也會運用金寶在泰國、菲律賓等東南亞的工廠，加速業務合作。

翁宗斌解釋，仁寶不可能在每個地方都自己蓋廠，會極大化集團資源，滿足客戶需求，目前仁寶主要生產基地仍以中國、越南為主，其中，越南二廠產能已逐步到位，赴印度設廠則仍保守看待。

加薪攬才方面，翁宗斌說，面對國內半導體大廠台積電 (2330-TW)、聯發科 (2354-TW) 等求才若渴，仁寶也一定會加薪搶人才，甚至不惜祭出「特調」，此外，也已與緯創 (3231-TW)、友達 (2409-TW) 等共同籌組 GOLF 產學聯盟，預期今年至少要再徵 500-1000 人。

仁寶近年也積極朝永續綠能布局，翁宗斌指出，仁寶持續朝 2050 年淨零目標邁進，其中，2030 年希望達到 50% 使用綠能，在品牌合作上，更與宏碁 (2353-TW) 共同生產製造環保永續的 Vero 系列筆電產品。