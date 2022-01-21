〈仁寶展望〉今年PC、非PC看增近1成 全年拚逐季成長

代工大廠仁寶 (2324-TW) 連兩年坐穩兆元企業，展望今年，總經理翁宗斌今 (21) 日對筆電、非筆電業務均釋出樂觀展望，預期全年筆電出貨將年增 1 成內，伺服器、車載、5G 等非筆電業務成長優於筆電，全年逐季成長目標不變。

翁宗斌表示，疫情仍是今年營運最大變數，雖然市調機構對今年筆電市場需求看法分歧，不過仁寶因商用、電競產品比重較高，認為今年整體出貨可望維持成長，增幅略低於去年的 2 成，達近 1 成，上下半年出貨比重也相對平穩，估達各半。

仁寶 2021 年筆電出貨達 5750 萬台、年增 20.5%，改寫歷史新高。

非筆電應用方面，翁宗斌說，隨著各國市場逐步開放，今年整體需求可望回溫，看好伺服器、車電、5G、穿戴裝置等成長幅度都將優於筆電，其中，汽車市場今年料況可望較去年改善近 5 成，對今年車電仍保持 40% 以上成長目標。

市場也關注缺料議題，翁宗斌表示，供應鏈缺料仍以成熟半導體製程的 IC 零組件為主，但去年下半年以來，因上游零組件廠調整電視、手機等轉供應筆電市場，對供給有一定緩解，也認為今年整體料況將優於去年，但完全解決則估要到 2023 年後。

展望未來，翁宗斌說，仁寶中長期仍以筆電、非筆電營收比重達約 6:4 為目標，今年則估兩者比重達 65:35，整體經營策略上也將持續朝高附加價值領域，車電、5G、元宇宙 (Metaverse)、半導體等新技術領域發展，同時不排除透過投資併購，快速增加競爭力