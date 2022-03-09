〈明基材法說〉上半年偏光板供需穩健 全年醫療產品營收看增40%

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (9) 日召開法說，展望今年，董事長暨執行長陳建志表示，上半年整體面板、偏光板產業需求穩健，目前偏光板產能也維持滿載，看好今年各主要產品線都將保持成長，其中，醫療包材產品成長將最顯著，全年營收看增 40%。

明基材目前仍以偏光板為主要營業項目，占比達約 8 成，其次則為醫材、電池隔離膜等產品，陳建志說，去年醫材產品營收占比約達 10-13%，旗下隱形眼鏡、皮膚護理等消費性醫療產品近期在 38 女神節也繳出佳績，未來將持續拓展台灣、日本、東南亞等市場，展望樂觀。

陳建志進一步指出，醫療包材也在遷廠完成後，自去年第四季、第一季逐步恢復成長，將透過旗下品牌安視康持續拓展市占，目標今年在台灣醫學中心、診所的傷口物理治療、止血等醫材上，成為市占第一的品牌。

偏光板展望方面，明基材總經理劉家瑞坦言，去年第四季受面板價格波動影響，偏光板需求相對放緩，但目前第一季不論面板、偏光板的需求都已見回溫，對第二季需求也穩健看待，縱使今年終端需求變化不大，偏光板需求仍可望隨著電視等產品尺寸放大下，保持成長。

展望全年，陳建志說，明基材偏光板產能不大，今年仍可望維持滿載、小幅成長，醫療產品成長則最為顯著，估相關營收將年增 4 成以上，預期今年偏光板營收比重將降至 8 成以下，醫療、電池隔離膜比重則將上升至約 13-15%。

明基材去年第四季營收達 40.75 億元，季增 0.71%、年增 0.39%，毛利率 19.2%，季減 1.3 個百分點、年增 2.69 個百分點，營益率 5.08%，季減 2.5 個百分點、年減 0.17 個百分點，稅後純益 2.6 億元，季減 3%、年增 53%，每股純益 0.81 元。

累計明基材去年營收 164.82 億元，年增 9.5%，毛利率 18.55%，年增 3.44 個百分點，營益率 5.93%，年增 2.29 個百分點，稅後純益 9.7 億元、年增 145.4%，淨利率 5.89%，年增 3.26 個百分點，每股純益 3.03 元。