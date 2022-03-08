〈ESG大趨勢〉金管會訂證券期貨業三年永續轉型大計 搶ESG商機拚5目標

近年來我國資本市場蓬勃發展，證券期貨業獲利亦屢創新高，為強化證券期貨業健全永續發展經營，金管會今 (8) 日發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，由證期局長張振山領軍四大周邊單位總經理及三大證券期貨相關公會理事長，共同宣誓證券期貨的三年永續轉型大計，掌握此波 ESG 的轉型商機，力拚達成「完善永續生態體系」等 5 大目標。

張振山表示，證券商、期貨商及投信業去 (2021) 年稅前淨利合計達新臺幣 1399 億元，較 2020 年的 813 億元，增加逾七成，表現亮麗。證券期貨業除透過各種管道、活動將獲利回饋投資人及社會外，亦關注全球重視環境 (E)、社會 (S) 及治理 (G) 等永續相關議題之趨勢，積極投入於創造永續發展的市場環境，建構完善的 ESG 生態體系。

為強化證券期貨業健全永續發展經營，金管會發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，以「完善永續生態體系、維護資本市場交易秩序與穩定、強化證券期貨業自律機制與整合資源、健全證券期貨業經營與業務轉型、保障投資或交易人權益及建構公平友善服務」等 5 大目標。

證交所總經理簡立忠表示，國內資本市場的永續發展跟概念是要接軌全球投資市場，因 2026 年歐盟課碳稅，證交所將要求上市櫃公司因應國際碳排標準，提早揭露相關資訊。此外，在輔導公司上市櫃方面，也需要納入永續架構中。

張振山也表示，因應 2026 年歐盟要對供應錬碳排課碳稅，金管會之前公布的路徑圖也已經要求台灣母公司需於 2026 年前要揭露，包含子公司可延一年，於 2027 年。張振山強調「等到 2026 年歐盟課稅時，我國已準備好了」，不只是工廠，而是母公司碳查資料都要一併出來。

證期局官員表示，證券期貨業者當前面臨三項挑戰及風險，首先，社會環境及結構轉變，使得投資板塊往高齡化及年輕化移動；其次是疫情升溫及資訊系統中斷，因此營運持續性與復原問題就很重要；最後是全球永續轉型發展趨勢，也讓傳統證券期貨業務及商品受到衝擊；但是，有挑戰就是轉型與掌握商機的機會。

為了幫助證券期貨業者達到 5 大目標，張振山表示，證期局擬定 3 大推動架構、10 項策略及 27 項具體措施，包括：健全證券期貨業永續發展治理架構、發揮中介功能協助企業永續發展、提升證券期貨業務永續發展資訊揭露內涵等 3 大架構。

證期局官員進一步說明，將要求證券期貨業按季提報董事會永續發展及 ESG 執行成效，董事會須訂定短、中、長期政策，並訂定各年度之具體措施，執行成效至少按季提報董事會。

此外，為避免證券期貨業者投資「漂綠」，金管會也訂定「企業執行 ESG 情形列入投資考量因素」，證期局官員說明，證券商及期貨商部分，將強化自行買賣股票或期貨交易時的內部作業流程，無論內部或外部蒐集資料，或是與公司議合及回應的執行結果等，都要將 ESG 納入投資考量。

而投信基金及全權委託部分，則參考國外規範，研訂投信業 ESG 投資與風險管理作業流程指引，內容包括：治理機制、ESG 因素整合至投資及風險管理，如全委投資採排除政策。

提升證券期貨業務永續發展資訊揭露內涵方面，將強化證券期貨業因應氣候變遷風險能力、增進證券期貨業務永續發展資訊揭露、完善證券期貨業資訊揭露管道及對外溝通等 3 項策略。

推動時程自今 (2022) 年起三年至 2024 年，張振山表示，有鑑於證券期貨三業公會可從產業高度與水平，建立溝通與協調管道、建置自律機制並整合產業資源，引領產業提升永續發展能量，而證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所是擔任證券期貨業監理工作的第一道防線，因此訂出以 3 年為期共同努力推動，以達成產業永續發展轉型目標。

金管會強調，甫於 2021 年落幕的聯合國氣候變遷大會 (COP 26) 中，各國對於淨零碳排已做出承諾，我國也宣示將在 2050 年達成淨零碳排的目標。此時正是產業轉型的重要時刻，也是證券期貨業轉型的關鍵時機，希望藉由本執行策略的推動，協助證券期貨業能順利轉型，找到風險與機會，及市場定位與商機，以提升整體證券期貨業之國際競爭力。