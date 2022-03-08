〈台塑四寶業績發表〉台塑、南亞估上半年營收逐季增 台化、台塑化遇亂流

台塑四寶今 (8) 日公布 2 月營收，並釋出後市展望，展望上半年，台塑、南亞、台化預估營收將逐季成長，不過，由於原油大漲，台化、台塑化部分產品線營運面臨亂流。

台塑

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，3 月安排 8 座廠歲修、工檢，以及台電上周停電造成仁武、林園廠停工，不過全球原油大漲，石化產品價格將走揚，預期本月營收將優於上月，第一季則因春節導致工作天數較少，低於去年第四季。

展望第二季，林健男表示，疫情趨緩經濟可望持續復甦，進入傳統需求旺季，加上開工率優於本季，預計營收表現將優於本季。產品方面，預計 PVC、EVA、SAP、正丁醇、碳纖後市報價看漲。

南亞

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭則預估，3 月逐漸進入傳統旺季，營收回溫，受惠電子材料需求暢旺、化工產品報價回溫、聚酯產品美國當地採購需求增加，第一季將優於去年，上半年營收逐季成長。

台化

台化 (1326-TW) 董事長洪福源指出，預估 3 月合併營收將回升至 300 億以上正常水平，價量也優於上月，第一季由於春節因素低於去年第四季，而第二季初步估計會優於本季，價量皆成長，不過，油價飆漲使部分產品線存有成本壓力，第二季仍較難以預料。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎表示，由於俄烏衝突，各國開始暫停原油出口，2 月每日原油供給缺口達 400 萬桶，導致原油大漲創 10 年新高，由於戰事不確定性高，目前油商尚未重啟俄羅斯原油進口，油價波動預期將保持激烈。

陳寶郎表示，柴油庫存水位創新低、短期煉油毛利維持強勢；輕油裂解部分儘管石化產品價格掀漲價潮，但輕油價格短期上漲幅度更大，加重輕裂廠成本負擔，而近期停電加上進入集中檢修，供給略吃緊，預期石化原料價格將緩步上揚，3 月產能利用率預計仍有 9 成，第一季平均將達 93%。