〈台塑四寶業績發表〉2月合計營收1314億元年增逾2成 台塑、南亞創同期新高

台塑四寶今 (8) 日公布 2 月營收共約 1314.8 億元，月減 14.6%，年增 20.7%，累計前 2 月營收 2854.2 億元，年增 26%，由於春節工作天數縮短，四寶 2 月營收普遍較 1 月下滑，不過受惠油價大漲，化學品掀漲價潮，台塑 (1301-TW) 、南亞 (1303-TW) 單月營收均創同期新高，台化 (1326-TW) 創 3 年同期新高，台塑化 (6505-TW) 也達 2 年來同期高點。

台塑

台塑 2 月營收 205.92 億元，月減 14%，年增 25.8%，累計前 2 個月營收 445.2 億元，年增 25.1%。

台塑指出，2 月適逢農曆春節，下游加工客戶停工使需求減少，且出貨天數較少，加上 8 座廠歲修，因此，2 月各產品銷售量較 1 月減少 8.7 萬噸。近期油價大漲推升石化原料成本，2 月各產品價格比去年同期上漲，幅度介於 12-115%，銷售價差增加 32.6 億元。

南亞

南亞 2 月營收 298.23 億元，月減 15.4%，年增 14.7%，已連續 17 個月較去年同期成長，累計前 2 個月營收 650.9 億元，年增 17.6%。

南亞指出，與 1 月相比，BPA、2EH 產品銷售價量俱增，ABF 載板供不應求，銅箔基板、環氧樹脂、銅箔等產品銷售穩定。2 月營收超越去年同期，寫下歷史新高，銷售量差也較去年同期增加 11.3 億元，銷售價差增加 27.0 億元。

台化

台化 2 月營收 287.19 億元，月減 5.3%，年增 13.9%；累計前 2 個月營收 590.3 億元，年增 13.6%。

台化指出，SM 及 PP 2 月安排工檢、酚酮安排本月定檢，加上酚酮、PS、ABS 銷售減少，使 2 月量差比 1 月減少 25.2 億元，但油價及石化塑膠產品價格走揚，與 1 月相比售價差增加 9.2 億元；與去年同期相比因 PX 及 OX 加工利差不佳，量差減少 2.3 億元，但化學品漲價售價差增加 37.2 億元

台塑化

台塑化 2 月營收 523.47 億元，月減 18.7%，年增 26.5%；累計前 2 個月營收 1167.7 億元，年增 39.6%。

台塑化指出，2 月銷售量與 1 月相比減少 166.6 億元，銷售價差增加 45.8 億元，與去年同期相比，煉油事業受惠國際油價上漲使銷售價走高，營收年增 35.4%；烯烴事業烯烴廠平均產能利用率 94%，比去年同期減少 7%，但售價整體明顯走高，平均售價比去年同期每噸增加 250 美元。