〈油價飆漲〉傳輕油裂解廠降稼動率 台塑化陳寶郎：未減產仍維持9成

外電報導傳出，油價飆漲開始打擊石油化工產業鏈，塑化產業首當其衝，傳出台塑化 (6505-TW) 麥寮裂解廠稼動率已降至 80-85%，不過，台塑化董事長陳寶郎今 (8) 日表示，日韓廠商確實降低稼動率，不過台塑化因主要提供台塑四寶化學品，需求端仍穩定，目前產能利用率維持 90% ，第一季整季則估 93%。

彭博報導，有貿易商指出，原油價格飆升，使石油腦 (輕油) 的供應前景有疑慮，對台灣、南韓等裂解廠營運帶來逆風，目前亞洲一些製造石化產品的工廠運營商，已將產能利用率降至 80%，包含台灣的台塑化以及南韓樂天集團旗下的樂天化學泰坦公司的馬來西亞廠產能利用率也下滑。

陳寶郎強調，台塑化輕油裂解廠稼動率，與日、韓廠相比仍維持高水位，差別在台塑化裂解烯烴產品主要供應集團內，多餘才會外銷，而日韓廠則主要以外銷為主，為了確保獲利穩定，才會下調稼動率。

陳寶郎指出，產業稼動率下滑現象實際上去年底就已出現，並非這次俄烏衝突所致；去年由於中國、南韓擴產導致市場供過於求，為避免成本壓力，因此輕油裂解業者開始調整稼動率。

台塑化則重申，原油高漲為了符合成本效應，輕油裂解業者調整稼動率是正常現象，台塑化稼動率仍在高檔，且原油儲量有 8 萬噸，能因應未來油價的不確定性，並可維持下游化學品報價的穩定性。