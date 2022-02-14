〈台塑四寶業績發表〉油價漲、電子材料需求強 1月營收總計1539億元 月增1.3%

台塑四寶今 (14) 日公布 1 月營收共約 1539.4 億元，月增 1.3%，年增 31%，其中，受惠國際油價走揚，台塑化 (1301-TW) 營收月增 5.6%，南亞 (1303-TW) 更因電子材料需求強勁，較上月成長 2.1%，也是連續 17 個月年增，台塑 (1301-TW) 與台化 (1326-TW) 則較上月下滑。

台塑

台塑 1 月營收 239.37 億元，月減 5%，年增 24.6%。台塑表示，由於 1 月底適逢農曆春節，部分下游加工廠提早停工，加上正值冬天需求淡季，亞洲同業庫存壓力大，石化產品市場行情走軟，使銷售價差減少 15.8 億元，但 12 月 EVA、AE 及液碱部分訂單遞延，激勵銷售量差增加 3.2 億元。

南亞

南亞 1 月營收 352.67 億元，月增 2.1%，年增 20.2%，已是連續 17 個月較前一年同期成長。南亞指出，受惠 BPA、EG，及聚酯產品銷售價量俱增，加上電路板市場需求持續擴張，供應吃緊，銅箔基板、銅箔、玻纖布等產品營業額都出現成長，銷售量差增加 0.1 億元，銷售價差增加 7.2 億元。

台化

台化 1 月營收 303.14 億元，月減 3.1%，年增 13.3%。台化表示，PX 加工利差不佳減少外售、萃餘油回售台塑化減少，福懋由於物流問題與疫情、油價調漲使發油量下滑，使銷售量差少 17.2 億元；受地緣政治風險及產油國供應不足等因素促使國際油價走揚，推升 SM、苯酚、PTA 等價格上漲，帶動銷售價差增加 7.6 億元。

台塑化

台塑化 1 月營收 644.23 億元，月增 5.7%，年增 52.5%。台塑化指出，1 月銷售量差增加 7.2 億元，銷售價差增加 27.6 億元，煉油事業受惠國際油價上漲使銷售價走高，營收月增 4.5%；烯烴事業中丙烯與丁二烯因供給吃緊售價有撐，乙烯下游需求疲軟價格下滑，整體每噸平均售價仍較去年 12 月增加 30 美元，營收月增 15.7%。