〈台塑四寶業績發表〉台塑、南亞Q1營收估下滑 台化多項業務好轉營運升溫

台塑四寶今 (14) 日公布 1 月營收，展望第一季，由於適逢農曆春節、廠房歲修，台塑、南亞均認為營收將較上季衰退；台化則受惠近期多項業務出現好轉跡象，營運將逐步升溫；至於油價，台塑化預計，原油價格本季將維持高檔。

台塑

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，2 月適逢春節，且高雄、雲林與德州廠部分產品線啟動歲修，營收將遜於 1 月，整體而言，第一季開工率與銷量都將低於去年第四季，預計營收將較上季衰退，不過，近期原油價格大漲，3 月也將步入傳統需求旺季， PVC/PE/EVA 等石化產品報價看漲，營運將升溫。

南亞

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭預估，電子材料因長短料與春節後需求不確定性增，客戶備貨保守，加上雲林、德州廠部分產品線歲修使銷量減少，2 月營收估下滑，整體受運輸、供應鏈長短料、中國石化業者新產能投產影響，第一季營收將低於上季。

不過，吳嘉昭表示，第一季電子材料中，ABF 市場需求暢旺，銅箔基板、環氧樹脂等材料則受淡季影響；化工產品中 2EH、BPA4 定檢完成有望提高銷量，但部分廠房進行歲修，該產品線營收將下滑；聚酯產品營收則持平或略減。

台化

台化 (1326-TW) 董事長洪福源指出，1 月下旬由於油價上漲使石化產品報價開始反彈，農曆年前出現備貨潮，拉貨優於預期。展望未來，除了芳烴、PTA、苯等石化產品價格續漲，塑膠製品下游也出現補庫存現象，報價也開始回溫，營運看升。

台塑化

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明指出，近期油價持續走高，迫使美國政府開始積極與伊朗協商核協議，希望伊朗原油出口增加來打壓油價。但俄烏衝突風險仍存，加上 OPEC+、美國原油產量增幅緩慢，第一季全球原油庫存仍維持近年低點，將使油價維持高檔震盪。