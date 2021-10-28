避險基金大佬呼籲分拆殼牌 傳統燃料、再生能源雙管齊下

激進派投資人、避險基金 Third Point 創辦人兼執行長 Dan Loeb 致信提議，石油巨頭荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell) 將公司拆分為二，同時推進傳統燃料與可再生能源業務，以便在能源轉型的浪潮中，留住並吸引更多投資人。

華爾街日報 (WSJ)、彭博援引 Third Point 信函稱，Dan Loeb 認為殼牌應考慮拆分為 2 家公司，一家負責煉油等傳統業務，以提供穩定現金流，另一家負責再生能源業務並投資其他減碳技術，使公司的戰略方向更為清晰。

Loeb 表示，有太多利害關係人對公司戰略看法分歧，這導致戰略方向過於分散且相互衝突，最終無法滿足各方利益。

Loeb 預計，包含液化天然氣、再生能源和行銷等業務的獨立新公司，可望在 2022 年為殼牌帶來超過 250 億美元的 EBITDA。

殼牌周四證實了呼籲拆分的信件內容，並對與所有股東公開對話表示歡迎，包含 Third Point。不過，殼牌財務長 Jessica Uhl 認為，從財務觀點來看，拆分是具有吸引力的選項，但現實面來看卻不可行。

Loeb 稱其已和殼牌進行初步接觸，相信董事會和管理階層將制定計劃，在實現減碳目標的同時提高股東報酬。目前 Third Point 持有殼牌股份價值約 7.5 億美元，為殼牌最大股東之一。

殼牌周四公布第 3 季調整後淨利為 41.3 億美元，年增逾 3 倍，但較上季下滑 25%，且低於 Refinitiv 分析師預期，淨債務報 575 億美元，季減 12%，自由現金流報 122 億美元，季增 26%。