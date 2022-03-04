〈303全台大停電〉郭台銘提能源政策四建言 籲應有跨部會指揮官

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (4) 日在臉書發文，表達對 303 全台大停電的看法，針對能源政策提出四大建議，其中他強調，經濟部長的職位和負擔的責任不成比例，缺電非部長一人之罪，也非台電一家公司之責，台灣能源問題冰凍三尺非一日之寒，單一經濟部層級要折衝複雜的議題，任何人都沒辦法做好，防疫需指揮官，能源也需跨部會的指揮官。

郭台銘進一步指出，當發生停電，大家不免就開始爭論能源議題，各說各話，每個人的切入點不同，無法聚焦，最後不了了之，基於能源議題提供一些建言，但不和此次停電掛勾，能源議題關乎產業、民生，只有批評無法解決問題，也不要失焦於謾罵中。

郭台銘表示，台灣的命脈在經濟發展，電力充足、供應穩定是經濟發展的前提，能源議題必需整合環保議題、國家發展、國安問題等一起討論，如今大家都把矛頭指向經濟部與台電，但這非一部，一公司能解決。

郭台銘直言，認識經濟部長王美花很久，過去她協助包括中小企業的專利布局，認真負責，由事務官升任，在個人看法中是個好官，但台灣能源問題冰凍三尺非一日之寒，單一經濟部的層級要折衝複雜的議題，任何人都沒辦法做好，防疫需要指揮官，能源也需要跨部會的指揮官。

且如今科技日新月異，全球環保減碳議題也促使必需走向零碳排，過去的認知不應該僵化，應該從能源性質的結構比例，考量台灣的現實情況，進一步優化台灣的能源政策，並引導民眾了解任何決定的得與失。

第二，針對被外界稱為先知，郭台銘指出，個人尊重民主社會的決定，所以去年公投後回答問題重點不是公投結果如何，而是考量計算經濟成長和不穩定的電力來源後，認為台灣有面臨缺電的挑戰，所以面對挑戰，要預做準備，而不是落於擁核反核，擁藻礁反藻礁之爭，準備充分，備而不用，但電力充足，經濟民生可能更加欣欣向榮，彼此有加乘效果。

第三，郭台銘再強調，政治要為經濟服務，升高能源問題的衝突與矛盾只會內耗，不管誰在朝在野，專業問題回歸專業討論，能源與環保問題不應該是對抗，而是否考慮核能，也應該在不受政治干擾，不預設前提的情況下。

他強調，大停電或許和缺電沒有關係，但身為一個產業資深人士的角度，為許多擔心缺電的產業與老百姓發聲，執政者應該不是為這一任期，或下一任期考慮，而是提出如何支持台灣長遠發展的能源政策，訂定轉型期間的因應策略，轉型痛苦的備案，又或是提出轉型不如預期的其它方案與準備，正所謂有備無患。

最後，郭台銘建議，政府舉辦提高層級的能源會議，責成跨部會足夠有權的能源指揮官，對以上的問題深入檢討，提出方案，針對能源議題，經濟部長的職位和負擔的責任不成比例，缺電非部長一人之罪，也非台電一家公司之責。