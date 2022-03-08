外資今再提款台積電257億元 反手加碼面板雙虎、長榮航

台股今 (8) 日在權值股台積電 (2330-TW) 仍呈現龐大賣壓影響下，終場加權股價指數大跌 353.44 點或 2.06%，成交值 4434.65 億元，三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超 536.15 億元，台積電更遭外資連 12 賣，今賣超張數 45542 張，總計提款 257.08 億元。

不過，外資今日大買群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 及長榮航 (2618-TW) ，買超張數皆超故萬張，外資今日買超這三檔個股，合計達 10.32 萬張。

今天集中市場外資及陸資賣超 461.19 億元，投信買超 46.67 億元，自營商賣超 121.63 億元，在期貨市場，今天外資在期價交易淨口數 4691 口，淨空單減少 3613 口，未平倉合約淨口數為 15856 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多個股為，友達、群創、長榮航、長榮、陽明、玉山金、和碩、華航、欣興、遠傳；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股為，台積電、中鋼、鴻海、永豐金、聯電、中信金、元大金、富邦金、開發金、日月光投控。

今天集中市場投信買超較多的個股為，中鋼、中鴻、仁寶、永豐金、開發金、英業達、中信金、友達、第一金、兆豐金；今天集中市場投信賣超較多的個股為，長榮航、華航、富采、萬海、力積電、華晶科、金像電、惠特、泰鼎 - KY、東和鋼鐵。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，友達、群創、台新金、兆豐金、元大金、合庫金、中信金、玉山金、至上、第一金；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，長榮航、長榮、中鋼、華航、聯電、大成鋼、欣興、中鴻、新光金、陽明。

台股日 K 線今日留長下影線，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股已跌破年線，預估大盤目前將處狹幅震盪格局，在目前市場籌碼面不安定的狀況下，輕易出手「抄底」極易導致虧損。