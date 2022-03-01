台積電日本熊本廠釋最新進度 預計Q2動工

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 日本熊本晶圓製造子公司 JASM 社長堀田祐一，近期受邀在熊本招商組織演講，談及熊本廠建廠計畫。台積電今 (1) 日也表示，熊本廠預計今年第二季動工，目標 2024 年量產。

據日媒報導，JASM 將在熊本縣菊陽町約 21.3 公頃的土地建新廠，創造 1700 個就業機會，招聘活動已開始，其中約 7 成將透過委外聘用應屆畢業生與中途轉職者，來自台灣的工程師則約 300 名，SONY 也會派遣技術人員進駐。

台積電日前在 2 月的董事會後宣布，除 SONY 將取得 JASM 不超過 20% 股權外，電裝株式會社 (DENSO) 也將透過投資 3.5 億美元，取得超過 10% 股權。

台積電日本熊本廠預計 2024 年底前開始生產，為滿足市場需求，除先前宣布的 22/28 奈米製程，也將進一步提供 12/16 奈米鰭式場效製程，產能也將同步增加，由 4.5 萬片提升至 5.5 萬片，預計熊本廠資本支出約 86 億美元。

台積電熊本廠徵才計畫也如火如荼進行中，並在當地掀起半導體搶才大戰，據日媒報導，台積電熊本廠祭出高薪搶才，大學畢業新鮮人薪資達月薪 28 萬日圓，比當地平均薪資高出逾 7 萬日圓，連 SONY 也比不上。