台股三天跌掉1100點 法人：短線急跌催出築底反彈契機

俄烏第三輪談判沒有取得實質進展，加上傳出美國擬禁運俄國石油，地緣政治衝突帶來的高油價令停滯性通膨隱憂加劇，台股三天跌掉 1107 點，今 (8) 日收在 16825.25 點。對此，法人表示，短線急跌有望迎來築底反彈契機。

國泰投信分析，地緣政治風險等短期消息對股市影響仍大，統計 2000 年以來發生戰爭對台灣加權指數影響，平均最大跌幅為 - 7.84%，若扣除 911 為 - 5.27%，且戰爭結束後一個月正報酬機率達 85%。

國泰投信指出，台股在基本面支撐下，預期指數下檔空間有限，且評價已達歷史低點，未來 12 個月預估本益比目前為 12.7 倍，低於去年 10 月低點 13 倍、接近 2020 年 3 月低點 11.9 倍，短線急跌有望迎來築底反彈契機。美國科技股表現仍疲弱，影響台灣電子類股走勢，不過在 5G、電動車等長線題材支撐下，半導體供需仍穩健，目前半導體類股估值已降至合理水準，經利空淬煉後中小型電子股跌深反彈空間大。

統一投信台股團隊也分析，根據主計處數據，今年台灣經濟成長率將逐季向上至第三季，全年預期落在 4.42%，大幅優於 2010 年以來的平均值 3.34%，企業獲利也持續成長。目前台股本益比僅有 13.6 倍，遠低於近十年平均值 17 倍，評價也不算貴。

國泰投信進一步表示，疫情降溫帶動美國 2 月就業增長，預期就業市場保持強勁，可支持景氣抵禦升息壓力。油價方面，摩根士丹利預估油價上漲 10%，對美國經濟影響幅度小。目前油價的上漲已經反映了歐美對於俄羅斯石油禁運的狀況，但實際上德國已經表態不支持對於石油相關做制裁，因此市場已提前反應出了最壞的情況。

國泰投信表示，短期震盪雖可能持續，但過往經驗顯示對股市影響將逐步收斂。CNN 恐懼貪婪指數 (CNN Fear & Greed Index) 顯示，3/7 指標已來到 13 點的「極為恐懼」(Extreme Fear) 狀態，通常也是中長期布局的好時點。除可運用多元資產配置來降低波動、參與股市回升的契機之外，積極投資人也可留意具長期成長趨勢的產業，如半導體、電動車等，或是關注基本面堅實的區域，如美國、台灣。

觀察產業動向，油價近期大幅飆升，加上歐美國家欲降低對俄羅斯天然氣依賴，也加快實現碳中和腳步，使得投資人及各國政府更青睞新能源產業，電動車供應鏈有望加速發展。此外，隨著地緣政治風險提升，半導體供應鏈將繼續維持較高的庫存水平一段時間，半導體大廠也計劃採購來源多元化，預期全球半導體市場仍將維持成長，不用過度擔憂原料短缺的問題。