〈台股盤後〉台積電一度領軍翻紅 傳產接棒仍不敵賣壓 守穩5日線

俄烏戰火不斷，台股今 (2) 日跟隨美股開低震盪，電子族群欲振乏力，早盤大跌百點，持續由鋼鐵、塑化等傳產族群撐盤，尾盤則一度在台積電 (2330-TW) 拉抬、中小型股買單敲進下，指數由黑翻紅，不過終場仍敵不過賣壓，下跌 30.65 點或 0.17%，收在 17867.6 點，守穩 5 日線，成交量降至 2934 億元。

盤面上持續由鋼鐵股撐盤，中鋼 (2002-TW) 延續昨日氣勢，終場上漲近 1%；志聯、佳大攻上漲停鎖住；新鋼、長榮鋼大漲逾半根停板；第一銅、官田鋼、威致、美亞、中鴻、燁輝、春元、盛餘等均收紅。

俄烏戰火持續延燒，原油價格再度飆高，塑化族群逆勢走揚，台塑四寶表現抗跌收盤上，另外，台聚上漲逾 4%，亞聚、台達化、台苯、聯成等表現不俗。

電子股今日成交比重不到 5 成，電子三雄中，鴻海午盤過後翻紅，不過終場以平盤作收；台積電開低震盪，尾盤一度翻紅至 605 元，但仍不敵賣壓，下跌 3 元、跌幅 0.5%，收在 601 元；聯發科則震盪走低，最低至 1070 元，終場收 1080 元，下跌 1.82%。

IC 設計則有零星買單點火，創惟再度攻高，收在漲停 273 元；陞達科技也同步亮燈；晶豪科、世紀漲幅超過 5%，威盛、聯陽、安格、鈺創、祥碩、凌泰等都有 3-4% 漲幅。

另外，遠傳折價併購亞太電，外資看好，遠傳營運持續成長，且競爭力的大幅提高，調高遠傳評等至買進，目標價從 67 元調升至到 81 元。遠傳今日股價持續走高，上漲逾 2%，寫一年半新高；亞太電則大跌逾半根停板。

法人表示，俄烏戰事短期不易明朗，不確定性仍難以預判，台股接下來將回測 10 日、月線及季線反壓，整體市場觀望氣氛濃，預估指數區間整理、震盪走勢。