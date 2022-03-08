福貞-KY 2月營收4.54億元年增54% 3月起估逐月走揚

製罐廠福貞 - KY(8411-KY) 今 (8) 日公告 2 月營收，達 4.54 億元，月減 33.48%，年增 54.31%，主因台灣新竹廠自今年起加入營運，累計前 2 月營收 11.37 億元，年增 6.53%；福貞 - KY 表示，1、2 月為飲料經銷商庫存優化時間，是行業最淡季，3 月起隨產業旺季逐步來臨，預期至暑假期間可望有逐月揚升表現。

福貞 - KY 對今年營收成長表示樂觀，面對主要原物料鋁、鐵價格上漲，除持續採取期貨價格報價，並隨時與品牌客戶討論提前備貨需求，提供客戶更佳的成本，並保持利潤穩定，期可維持獲利與營收同步增長。

福貞 - KY 近幾年擴產以鋁罐為主，目前鋁罐占整體營收比重超過 5 成，由於擴產規劃多是配合主要客戶為發展區域性市場而建置，因此多能取得保證訂單，並保有相當水準稼動率。

福貞 - KY 表示，由於鋁罐主要用在啤酒、涼茶或汽水、可樂等碳酸飲料，旺季在夏季，因此農曆春節過後，隨著各飲料品牌陸續推出新品並鋪貨，公司自 3 月起即可見明顯恢復至成長軌道，且隨著愈接近夏季，啤酒、涼茶或汽水、可樂等碳酸飲料的需求愈暢旺，鋁罐旺季會愈明顯。

福貞 - KY 主管指出，由於中國大陸去年疫情趨緩後出現消費需求暴增情況，致基期較高，且目前又有國際地緣衝突、通膨與升息等不確定因素，預期今年中國大陸整體民生消費市場會是持平狀態，惟受惠中國大陸市場的啤酒罐化率，相較美、日等國家仍明顯偏低，且鋁罐的回收率高、回收週期短等特性，更符合環保趨勢。

福貞 - KY 看好，2022 年中國金屬包裝容器市場仍可維持穩健成長態勢，福貞 - KY 有機會較整體市場表現更佳，主要原因來自今年除新竹廠挹注，大陸仍將有新增產能在第三季導入量產，且同樣是基於配合主要客戶搶占區域性市場考量而進行的擴產動作，且公司與客戶的依存度持續提高，今年將可爭取到更多的訂單配額。