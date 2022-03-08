信驊財報優預期 外資調升今年營收預估上看50億元 年增逾4成

外資出具報告指出，信驊 (5274-TW) 受惠雲端需求成長、晶圓代工產能陸續舒緩，有助今、明年營運成長，調升近兩年營收預估值 3%，預計今年營收將挑戰 50 億元，年增逾 4 成，獲利挑戰六股本，雙創新高，維持買進評等、目標價 3400 元。

信驊去年第四季受惠雲端需求續強，營收達 10.31 億元，季增 10%，年增 48%，毛利率、營益率也都提升至 66.2%、48.1%，每股稅後純益達 12.26 元，優於外資、市場預估的 11.79 元、11.81 元。

展望首季，外資看好，儘管信驊 2 月營收月減 13.14%，但 3 月在雲端客戶拉貨、價格上漲驅動下，營收可望強勁反彈，月增至少 20%，整體營收估季增 1 成以上，毛利率則因產品組合改變，較上季微幅下滑。

信驊全年則隨著美國、中國兩地區客戶需求續強，出貨量、銷售單價將同步增長，加上新平台即將在第四季推出，信驊也取得美系資料中心客戶訂單，推升今年市占率增加、企業用產品業績也成長 5%，全年營收年增估超過 30%。

外資調升信驊今、明兩年營收預估值達 3%，估今年營收達 51.58 億元，明年則進一步挑戰 60 億元大關，且毛利率也隨著非 BMC 產品銷售提升，可維持相對穩定。