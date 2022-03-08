桂盟今轉上市掛牌 高階車款訂單看到下半年

全球最大鏈條供應商桂盟 (5306-TW) 今 (8) 日由 OTC 轉上市掛牌，桂盟對市場需求成長仍看好，未來數季，高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，歐美補修市場看淡不淡，部分自行車業者高階車款訂單能見度已看到 2022 年下半年。

桂盟預期，自行車產業至少旺到明年，加上未來海運逐漸正常後，組車廠也會加快供貨腳步，進而拉動零件需求，桂盟的營運成長動能將持續保持強勁。

桂盟 2021 年全年營收則達 77.6 億元，改寫歷史新高，也是連 3 年創新高，前三季已賺回超過一個股本，稅後純益 14.9 億元，年增 39.68%，每股純益 11.82 元。

桂盟正進行產能的擴充建置之中，同時，桂盟也擘畫發展藍圖，以「強化今日核心」及「培育明日之星」的兩大方針，持續穩健增長。

桂盟成立於 1977 年，深耕鏈條生產 40 餘年，目前已是全球最大的鏈條供應商，在自行車產業領域上，市占率全球第一。

桂盟在全球擁有擁有 11 座工廠及 16 間銷售公司，透過工廠間生產相互支援，及除臺灣外，於中國大陸、越南、印尼、荷蘭及美國之多國服務據點，並向下建立了綿密的服務網絡。

桂盟鏈條產品可應用在自行車、機車、汽車以及車庫門開門機系統，主要客戶包含了 SHIMANO、巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 及本田等國際知名企業。目前桂盟除了在自行車組車市場上市占率位居第一，在歐美自行車補修市場佔有率與品牌知名度也在增長。

隨著電動自行車的興起，桂盟致力研發電動自行車專用鏈條、齒盤，與各大廠牌中驅馬達傳動系統均能高度相容，成為另一個未來成長動能。在新冠疫情下，桂盟更是投入 AR 擴增實境以及 VR 虛擬實境的開發，期望突破傳統模式的限制，創新過往的合作體驗與通路型態，全力打造更友善的互動環境。