淡季+工作天數減少 面板雙虎2月營收月減近1成

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(9) 日公告 2 月營收，受農曆春節工作天數減少、反映面板產業淡季，營收、出貨雙雙呈現月減，友達 2 月營收達 256.62 億元，月減 7.8%，群創同樣月減約 8.6%，單月營收達 219.5 億元。

友達 2 月營收 256.62 億元，月減 7.8%、年增 0.2%，是近五年同期新高，單月總出貨面積 196.4 萬平方米，月減 1.8%，累計今年前 2 個月營收 534.85 億元，年增 2.4%。

展望本季，友達認為，產業將回歸疫情前淡旺季季節性需求變化，估本季整體出貨、面板報價都將季減約 5%，產能稼動率依市場需求動態調整。

群創 2 月營收 219.5 億元，月減 8.6%、年減 13.4%，累計今年前 2 月營收達 459.63 億元，年減 13%，出貨方面，2 月大尺寸出貨量 1055 萬片，月減 15%，中小尺寸出貨量則達 2064 萬片，月減 10.3%。

群創預期，本季大尺寸面板出貨量將與上季持平、平均價格則季減 1-3%，中小尺寸面板出貨量也估將季減 7-9%，不過群創指出，首季小尺寸電視面板價格已開始微幅上升、中尺寸也趨近止跌，IT 面板跌勢雖有擴大，但在剛性需求支撐、廠商提前拉貨下，今年營運將漸入佳境、倒吃甘蔗。

面板報價方面，WitsView 3 月上旬報價顯示，包含 32、43、55 吋電視面板價格均持平上月底，報價來到 40、72、110 美元，65 吋電視面板跌幅同樣收斂至 2 美元，報價來到 175 美元，IT 面板報價則續跌，上旬跌幅均超過 1%、最重則達 3%。