〈303全台大停電〉喚醒企業、全民加裝儲能裝置意識 台廠大啖商機

台電繼昨日竹科跳電後，今 (3) 日再因興達電廠開關廠事故，引發全台大停電，為兩年來第三度大規模停電，接連事件也喚醒企業乃至個人用戶加速安裝儲能裝置的意識，隨著儲能裝置接受度大增，市場看好，台廠將迎來一波新商機。

值得注意的是，全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 作為全球最重要的晶圓供應廠商，就建有自家不斷電系統 (UPS)，自 2017 年開始，透過將既有 UPS 的鉛酸電池，陸續替換成鋰鐵電池，以滿足安全性佳、循環壽命長，同時兼具環保的訴求，規模也不斷擴大。

台積電就找上三家業者共同開發相關系統，包括儲盈、長園科 (8038-TW)、昇陽半 (8028-TW) 旗下昇陽電池，其中，儲盈憑藉垂直整合的供應鏈技術，囊括台積電的多數訂單，並下單給供應商錸寶 (8104-TW) 製造，帶動錸寶近來業績顯著提升。

除台積電外，就大廠來看，包含台泥 (1101-TW)、台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯合再生 (3576-TW) 等更率先搶食布局這塊大餅，搶攻不斷電與儲能系統商機。

台灣在 2017 年、2021 年及 2022 年，一共出現四次大規模跳電，影響交通、民生、製造等各面向經濟活動，尤其台灣經濟以製造業為主，在電力供應不穩前提下，各家業者「化被動為主動」，從自身建置儲能裝置做起，因應未來緊急情況。

今日全台再度經歷大停電，更讓半導體等各行業明白儲能裝置的重要性，市場也普遍預期，儲能裝置未來需求只增不減，在市場不斷擴大下，也吸引各路好手積極搶進，包括台泥、鴻海、台達電等。

鴻海今日也宣示，公司除電動車外，也朝充電樁、儲能系統發展，將打造整套解決方案，包括電動車及儲能系統內部的電池芯，尤其電池已成電動車業者的兵家必爭之地，鴻海也期望結合集團之力，掌握市場起飛商機。

鴻海旗下轉投資與合作夥伴廠商包含碩禾 (3691-TW)、榮炭 (6555-TW)、中碳 (1723-TW) 等，在鴻海喊出最關鍵的電池材料要 100% 自製的目標下，也將扮演重要角色。

另外，現今隨著全球減碳趨勢盛行，台灣再生能源的建置容量增加，占全台發電比例也跟著提升，不過，伴隨而來的是，間歇性能源在併網時，易對電網產生不穩定的衝擊性，也因此衍生自動頻率控制 (AFC) 調頻備轉輔助服務的生意。

台電在 2020 年首度以標案方式，向民間業者採購 15MW 的 AFC 調頻備轉輔助服務，最終由台泥、大亞 (1609-TW) 旗下聚恆、大同 (2371-TW) 以及雲豹能源 (6869-TW) 旗下台普威得標，為台灣儲能市場開啟新的一頁。

台電更預計未來 5 年內，AFC 容量至少要建置 1GW，帶動整體市場以數十倍、數百倍幅度成長，吸引各家業者積極搶進。

另外，台泥也積極搶攻儲能市場，去年底公告參與飛宏 (2457-TW) 私募，兩家業者共同布局橫跨電動車充電設備、儲能產業商機，由於飛宏過去數年就積極布局歐、美等市場，在各地區蓬勃發展下，加上台泥助攻，也取得儲能市場的入場券。

市場認為，台電連番數次停電，已使企業對台灣電力供應穩定產生不信任感，自主建置儲能裝置將是不得不的選擇，加上用電大戶條款上路，將引爆儲能設備需求，相關供應商皆可受惠。