〈彭双浪開講〉俄烏戰爭衝擊原料供給 物資飆漲恐排擠資通訊產品需求

台北市電腦公會理事長、友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (7) 日表示，俄烏戰爭對需求面來看雖然沒有直接影響，但戰爭導致糧食、能源等民生物資上漲，恐排擠資通訊產品需求。

彭双浪表示，俄烏在全球來看並不是消費大國，占需求僅約 2-3%，影響比較大的會是原物料供給面，像烏克蘭就是小麥、玉米等糧食供給大國、俄羅斯也有石油、天然氣等能源，戰爭均導致相關價格飆漲。

彭双浪進一步指出，民生物資價格上漲，就會排擠資通訊產品需求，不過戰後可觀察經濟會不會出現 V 型反彈，他以 1992 年波灣戰爭結束後的自身經驗為例，當時負責的馬來西亞業務，每個月訂單都呈現 50% 的成長。

除了原物料外，市場也關注運輸狀況，彭双浪表示，歐美確實還有許多空櫃回不來，運價也呈現上漲狀況。

不過，彭双浪認為，過去兩年疫情時，台灣資通訊產業表現普遍不錯「有一些存糧」，至少今年在財務上的壓力會比較小，能有餘裕面對大環境變化；目前公會內部也有討論、詢問各會員的狀況。

就面板產業而言，彭双浪則維持先前看法，將回到疫情前淡旺季的季節性變化；至於夏普先前宣布將 SDP 子公司化，彭双浪認為，SDP 本來就存在，就整體產業供需而言並沒有太大的變化。