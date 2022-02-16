莫德納將在香港設辦公室 徵才千人 拓展亞洲市場

美國藥廠莫德納（Moderna）(MRNA-US) 表示，將在香港開設立辦公室，徵才 1,000 人，拓展亞洲醫療市場。

莫德納執行長 Stephane Bancel 在接受香港南華早報網路直播採訪時表示，初步計劃在香港招聘約 1,000 名員工，並將香港作為進入中國大陸的門戶。香港辦公室將協助在香港與澳門提供 mRNA 疫苗與治療，並主導研發亞洲需要的新疫苗。

Bancel 表示，正在與香港政府討論，以獲得監管機關批准，並在 2022 年和 2023 年供應旗下 mRNA 疫苗，目前政府仍未做出決定。香港正經歷第五波疫情，連續幾天新增確診病例破紀錄。

Bancel 說：「亞洲是一個非常重要的地區，擁有世界上最令人振奮的人口結構和經濟成長，展望 2022 年，我們將香港、台灣、馬來西亞、新加坡視為下一個自然成長要素。」

他說，預料人類將不得不與新冠肺炎病毒共存，而莫德納正在研發一款泛呼吸道疫苗，此疫苗針對新冠肺炎、流感及呼吸道融合病毒（RSV），預估最快明年秋季就能獲一些國家批准。民眾在每年 9 月前後接種這款疫苗，有助於避免住院。

Bancel 表示，莫德納專門針對 Omicron 變種病毒的加強針，進展「非常快、非常好」，可望在 3 月或 4 月提供詳細數據，並在秋季推出此追加劑。

莫德納在亞洲的擴張，將有助於提振香港。香港政府為遏制疫情而採取的嚴格社交距離措施，導致數千家餐館和企業倒閉或暫停營運，可能引發失業率大幅攀升。

在莫德納提出這項成長計畫之際，中國也正在研發國產 mRNA 疫苗，相較於目前大陸使用的其他更傳統疫苗，此類疫苗對抗 Omicron 和 Delta 變種病毒的成效更佳。