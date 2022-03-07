雖有激進股東壓力 柯爾擬未來4年廣設小型店 提升絲芙蘭業務至20億美元

柯爾 (Kohl"s)(KSS-US) 周一 (7 日) 發布了最新長期財務目標，包括每年以低個位數百分比的銷售額成長，因為這家零售商面臨來自激進股東的壓力，要求其考慮出售並釋出其房產價值。

在周一與投資人舉行虛擬會議之前，柯爾宣布其目標是將其絲芙蘭 (Sephora) 業務擴展到年銷售額超過 20 億美元。到目前為止，柯爾已在其實體店內開設大約 200 家絲芙蘭店中店，可望在明年達到 850 家。該公司之前沒有在其財報中列出絲芙蘭的營收。

柯爾還表示，未來 4 年將開設 100 多家小型商店，以吸引新客戶。

CEO 加斯 (Michelle Gass) 發表聲明表示，柯爾正在對其商業模式進行重大轉變，以成為積極和休閒生活方式類別的首選零售商，「我們將從根本進行業務重組，以推動永續和獲利成長，同時為股東提供強勁的回報。」

除了長期營收目標外，柯爾表示，其目標是每年營業獲利率在 7% 至 8% 之間；每股獲利以中高個位數百分比成長；營運現金流超過 55 億美元，2022 年至 2024 年間的自由現金流約為 25 億美元。

周一與投資人和分析師的會議受到極大關注，因為該零售商面臨來自激進機構的更大壓力，其中之一正在尋求控制董事會。

柯爾上月拒絕了擺在面前的收購要約，宣稱其業務遭低估。不過，最近幾周，柯爾表示，它一直在與銀行家和其他財務顧問合作，考慮主動出價，並與潛在買家主動進行接觸。

激進機構 Macellum Advisors 和 Engine Capital 認為，柯爾的表現不及 Target (TGT-US) 和 TJ Maxx (TJX-US) 等其他非商場零售業者，甚至也不如梅西百貨 (M-US) 在內的一些連鎖百貨。過去 12 個月，科爾的股價僅上漲約 6%，而梅西百貨上漲約 65%。這些業者還敦促柯爾考慮出售部分房產然後再回租，以釋出資本。

在截至 1 月 29 日的當季，柯爾營收 62.2 億美元，略低於分析師預期；但即使面臨持續的供應鏈障礙，但它發布了更為樂觀的 2022 年營收財測。該零售商還表示，計畫今年將年度股利翻倍，並回購至少 10 億美元的股票。