家登去年Q4營收8.22億元 與全年同寫新猷

晶圓載具廠家登 (3680-TW) 今 (10) 日公布去年營收，12 月營收 4.06 億元，月減 1.05%，年增 13.22%，第四季營收 8.22 億元，季增 21.78%，年增 13.54%，累計全年營收 31.21 億元，年增 24.64%；受惠 EUV 光罩盒進入出貨旺季，家登去年 12 月營收創歷史次高，第四季、全年也雙雙改寫新猷。

家登指出，去年第四季隨著半導體本業成長，每月營收皆達 3 億元以上的水準，預計成長動能將一路延續到今年，且因應客戶需求，今年也進行組織擴編，成立專案團隊，負責大中華地區 8、12 吋晶圓客戶需求，為公司挹注營收。

家登現今光罩載具產能滿載，市占率持續擴大，晶圓載具產線則與大客戶採購相同的清洗機、檢測機、尺寸及外觀量測機，規格與客戶雷同，預計第一季產線將陸續到位，成為客戶生產急戰力，第一季可望淡季不淡。

此外，家登表示，公司重視企業社會責任、環境友善及勞工安全，大客戶指派第三方公正單位至公司進行 RBA(Responsible Business Alliance) 稽核，家登獲得滿分白金級證書，顯示家登不僅在半導體先進製程生產中是客戶重要的供應商，在永續經營的成長道路上，也是最穩定、可靠的夥伴。