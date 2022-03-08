翁啟惠看準兩大生醫趨勢 科技大老喊話法規須更開放

生策會 7 日舉行第六屆第五次理監事會，會長翁啟惠表示，看準生醫產業從精準醫療延伸至精準健康的趨勢，智慧醫療轉型及與時俱進的法規將是今年新的重點議題。金仁寶集團董事長許勝雄、英業達 (2356-TW) 集團會長葉國一與和碩 (4938-TW) 董事長童子賢則認為，法規要更開放才能提供創新環境。

翁啟惠致詞提到，生策會理監事會成員都是各領域先進，從先進醫療、科技製造、生醫創新到資本金融都是理監事和顧問專業領域，是獨特的跨域產業合作平台，期望在此平台創造更多連結及新的合作機會，成為發展大健康新事業的最佳夥伴，以及推進智慧醫療和精準健康產業發展的驅動力。

翁啟惠指出，由於人口老化，2030 年全世界醫療支出將從目前的 12 兆美元增加到 15 兆美元，其中預防及早期檢測成長最多，將佔四分之一至三分之一，可見生醫產業的發展趨勢已從治療沿伸到預防，並從精準醫療擴充到精準健康。

展望今年，翁啟惠看好，除了商貿國際合作、人才培育及醫療創新外，將加速推動兩大項目，第一、智慧醫療轉型，包括加大力道協助醫療體系的數位轉型以及國內醫療新科技的落地應用，第二、與時俱進的法規，面對創新科技產品、法規制度與研發指引必須更快速因應及銜接國際，才能幫助產業快速擴展全球市場。

許勝雄表示，集團在生技醫療領域，除了個人是信東製藥常務董事外，目前也正打造遠距監測技術開發銀髮照護系統；金仁寶集團更跨足細胞治療領域，要在新世代的醫療市場扮演積極的角色。此外，集團也和高雄醫學大學合作成立全台灣最大的細胞試驗場域，現在更計劃和新北市政府合作蓋醫院。

葉國一對於醫療器材發展，他認為，法規認證上需要更開放，且 ICT 技術可協助精準醫療發展。和碩董事長童子賢提到，生醫發展的成功與否，政府不應規劃太多計劃，而是要提供更創新的環境。