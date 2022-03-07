〈美股早盤〉美歐擬對俄祭石油禁令引市場恐慌 國際油價飆高 美股走跌

隨美國與歐洲盟國可能禁止進口俄國原油，引發市場對供應擔憂，導致國際油價飆漲至多年新高，且隨戰事升溫投資人紛紛轉向避險資產，金價一度飆破 2,000 美元，美股周一（7 日）開盤走跌。截稿前，道瓊工業指數跌近 300 點或近 1%，那斯達克綜合指數跌 0.62%，標普 500 指數跌 0.77%，費城半導體指數跌 0.72%。

美國國務卿布林肯日前表示，已經開始和歐洲盟友研究禁止俄國石油的可能性，並強調在討論禁止進口俄羅斯石油時，所有人都非常「積極」，該消息一出後讓原本已相當緊張的石油市場在距供應壓力，國際油價進一步飆漲至多年新高，截稿前西德州原油上漲 1.31% 至每桶 117.19 美元，布蘭特原油上漲 2.68% 至每桶 121.28 美元。

隨俄烏戰事升溫，投資人避險情緒高漲，黃金價格一度突破 2,000 美元，有市場人士指出，倘若局勢仍未有變化，金價將迅速走至 2,100 美元區間，並向歷史新高挺進，不過也有分析師表示，衝突和緩後金價將將迅速反轉修正，投資人應留意短線風險。

Fed 將於下周舉行貨幣政策會議，市場預估將升息 1 瑪，稍早預估的升息 2 碼幾乎不可能實現，在此之前，美國本周將公布 2 月消費者物價（CPI）指數，經濟學家預估 2 月 CPI 年增將達 7.8%，高於先前預估的 7.5%。

截至台北時間周一（7 日）22 時許：

道瓊工業指數下跌 290.39 點或 0.86%，暫報 33,324.41 點

那斯達克綜合指數下跌 82.21 點或 0.62%，暫報 13,231.23 點

標普 500 指數下跌 33.50 點或 0.77%，暫報 4,295.37 點

費半下跌 23.40 點或 0.72%，暫報 3,235.52 點

台積電 ADR 下跌 2.14% 至每股 102.81 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.7820%

紐約輕原油上漲 1.31% 至每桶 117.19 美元

布蘭特原油上漲 2.68% 至每桶 121.28 美元

黃金上漲 0.73% 至每盎司 1,981.00 美元

美元指數上漲至 98.7335

標普 500 日線圖。（圖片：鉅亨網）

焦點個股：

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤上漲 70.33%，至每股 27.56 美元

GameStop(GME-US) 總裁 Ryan Cohen 透露經由他的投資公司 RC Ventures 持有家居用品零售商 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 近 10% 的股份，並在給 Bed Bath & Beyond 董事會的一封公開信中點出該公司困境與批評內部管理，並且給出營運策略建議。

對此 Bed Bath & Beyond 聲明表示，將依據信中意見進行建設性的參與，並表示：「2021 年是我們執行前瞻性多年轉型計畫的第一年，我們相信這將創造重大的長期股東價值。」

Uber(UBER-US) 早盤上漲 5.90%，至每股 31.59 美元

Uber 周一調升第一季獲利預期，稱其行動業務的改善速度快於預期，而客戶在 2 月繼續以創紀錄的數量訂購外賣服務。該公司預估，今年前 3 個月調整後的利息、稅項、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）為 1.3 億至 1.5 億美元，高於此前預測的 1 億至 1.3 億美元。

Uber 表示，2 月叫車服務僅較疫情同期的 2018 年 2 月低 10%，與 2019 年 2 月相比，2 月總訂車數已恢復至 95%，在外送方面，2 月的總訂單量達到史上最高水準。

Occidental Petroleum(OXY-US) 早盤上漲 2.26%，至每股 57.42 美元

巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）揭露，已於最近 3 個交易日取得美國石油和天然氣勘探 Occidental Petroleum 價值約 51 億美元的股票，但上周接露的公告顯示，該機構 3 月 1 日擁有 2,980 萬股，之後 3 個交易日又斥資 31 億美元把持股拉高至 9,120 萬股、為 3 月 1 日的 3 倍之多。

此外，根據華爾街日報（WSJ) 引述知情人士消息報導，億萬富翁 Carl Icahn 已清空 Occidental Petroleum 所有持股，此外 Icahn 在給該公司董事會的信中表示，代表他的兩名董事也會辭職，結束這位維權投資人與 Occidental Petroleum 之間的不安關係。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

CMC Markets 的首席市場分析師 Michael Hewson 表示，油價上漲引發了對需求破壞和全球經濟衰退的擔憂，在俄烏戰事持續升級的背景下，現在很難看到股市有很大的上漲空間。

瑞銀駐新加坡投資長 Kelvin Tay 表示，投資者處在避險模式，股市因此受到影響，也說高油價將對全球產生經濟負擔，因此經濟增長將不得不放緩。

Oanda 分析師 Jeffrey Halley 表示，俄國在伊朗核協議談判最後階段，要求美國保證其與伊朗的貿易關係不會遭受入侵烏克蘭的制裁影響，此舉危及協議談判，影響伊朗石油重返市場，石油市場再次出現恐慌情緒，高物價恐將持續下去。