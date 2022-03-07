俄烏戰爭台股大拍賣 利用台股基金「日日扣」掌握反彈契機

面臨聯準會貨幣政策趨緊、地緣政治黑天鵝衝擊，全球股市震盪顯著加劇，但在整體經濟成長向好下，優質股市特別是台股，適合把握行情波動機會積極增持，投資人如果是著眼危機入世，可運用投信業者推出的「日日扣」的扣款策略，在股市回檔時增加基金的扣款次數，除了降低單筆進場的風險，也能掌握長線潛在的反彈機會，利用 APP 定期定額申購元大台股系列基金，終身享優惠。

國內基金龍頭業者元大投信說明，所謂的「日日扣」，是指投資人任選日期連續扣款，將原來想要單筆投入的資金分成多筆，達到分散進場風險效果，當日期不受限後，在扣款次數及投資金額上彈性大增，投資週期也可以有更多變化。

眼前俄烏衝突戰線拉長，市場擔心俄國或採更激進手段，避險情緒居高不下，不過以往經濟因素的重大風險議題發生，雖然短線造成立即性衝擊，但若全球經濟成長趨勢不變，待事件降溫後股市還是會重返原本的走勢軌道，以美股為例，LPL Reasearch 統計顯示，1941 年來 22 次國際重大地緣政治事件爆發，標普 500 指數平均下跌 4.6%，平均修正時間約 19.7 天，同時平均花費 43.2 天收復失土，代表非經濟因素引發的股市修正多半不是賣股時機。

只是一般來說，在股市出現短線修正後，通常投資人都想要進場抄底，但如果行情不如預期持續下跌，單筆投入的資金就此套牢，此時如果用日日扣的方式進場，若持續有更低點可以持續累積部位降低成本，如原本打算一個月扣款 3 萬者，平均分散成 10 次 3,000 元，達到進場時間點分散再分散，或是在行情震盪時用日日扣增加扣款次數，都有機會爭取到更好的報酬表現。

元大投信指出，近期想趁俄烏衝突展開日日扣計畫的投資人，台股企業具獲利基本面支撐、本益比也在合理的進場位置，可優先留意具基本面支撐的台股基金，例如 0050 ETF 連結基金與 0056 ETF 連結基金，或是追求超額報酬的多檔元大台股系列主動基金，都是很好的標的

元大投信並表示，投資人執行日日扣的優勢在於，相較於傳統定期定額機制在特定日期才能扣款，日日扣的扣款日期增加，幫助投資人解決不易判斷進場時間點的難題，更有機會掌握行情長線潛在的回升機會。即日起投資人可下載元大基金先生 APP，動動手指就能輕鬆設定好日日扣，定期定額申購台股系列基金，享終身 0 手續費優惠。

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