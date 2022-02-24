〈國內防疫鬆綁〉拍照運動免戴口罩 雙鐵、國內航班開放飲食

隨著本土疫情趨緩，入境檢疫及居家隔離將從 3/7 起縮短為 10+7，衛福部今 (24) 日進一步表示，3 月 1 日至 3 月 31 日將調整適度放寬防疫措施，拍照、運動可免戴口罩；雙鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食。

衛福部上午於行政院會報告「COVID-19 疫情現況及應處作為」，針對口罩鬆綁的部分，增加室內外從事運動時、室內外拍攝照片時，以及自行開車、車內均為同住家人，或無同車者時都可免戴口罩。

衛福部指出，雙鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內將開放飲食，賣場、超市、市場也可開放試吃。此外，衛福部取消赴離島機場或港口快篩措施。

衛福部強調，餐飲場所仍然要嚴格落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品，違反者將依法裁處，不得提供內用服務；宴席則開放逐桌敬酒敬茶。

至於探病方面，衛福部表示，北北桃高醫院維持除例外情形禁止探病，其餘縣市醫院得開放探病，已接種 3 劑或持康復證明得免 3 日內篩檢陰性證明。

衛福部指出，國際疫情仍嚴峻，國內疫情在公衛端積極投入防治下，尚處穩定可控，「台灣模式」防疫得宜，為可進一步鬆綁的時機，公衛與醫療量能整備就緒，未來可望逐步放寬管制措施，而接種疫苗為預防重症及死亡的最有效方法，將持續加強鼓勵高風險族群接種。