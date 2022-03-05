〈能源盤後〉俄烏戰爭加劇引發供應擔憂 WTI原油登14年高 布蘭特周漲25%

由於俄烏戰爭加劇，俄國轟炸烏克蘭一座核電廠，原油期貨價格周五 (4 日) 大漲，WTI 原油期貨價格收登 2008 年以來最高點，且創下史上單周最高上漲金額紀錄，Brent 原油期貨本周漲逾 25%。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 8.01 元或 7.4%，收每桶 115.68 美元，為 2008 年 9 月 以來最高收盤價，本周最近月 WTI 原油期貨價格上漲 24.09 美元或 26.3%，按可回溯至 1983 年 4 月的道瓊市場數據，該上漲金額為有史以來單周最高數據。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 7.65 美元或 6.9%，收每桶 118.11 美元，為 2013 年 2 月 以來最高收盤價， 本周最近月 Brent 原油期貨價格上漲 25.5% ，按可回溯至 1991 年 1 月的數據，創下有史以來單周最大漲幅。

，按可回溯至 1991 年 1 月的數據，創下有史以來單周最大漲幅。 4 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.2%，收每百萬 Btu 5.016 美元，本周上漲 12.2%。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 7.9%，收近每加侖 3.544 美元，本周上漲 23.3%。

4 月交割的熱燃油期貨價格上漲 7.8%，收每加侖 3.776 美元，本周上漲近 35%。

市場推動力

自俄軍一周前入侵烏克蘭以來，石油和其他商品價格已飆漲。俄國周五砲擊了歐洲最大核電廠——位於安赫德市 (Enerhodar) 的 Zaporizhzhia 核電站，引發火災。大火被撲滅後，烏克蘭當局表示，該地區的輻射水平沒有改變。據美聯社報導，俄羅斯軍隊現在控制著該核電站。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，任何會讓供應減少的事件，例如更嚴厲的制裁或生產 / 管道受損，都可能再度引發油價上漲。反之，能提升市場供應的事件，例如美伊達成新協議，伊朗得以重啟石油出口，這些都可能讓目前漲勢趨緩或者逆轉油價走勢。

外媒周五報導，與伊朗達成的新核子協議即將完成，但投資者仍聚焦石油搶購現況，且因全球買家避買俄國石油，因此全球供應更顯緊繃。

穆迪周五警告，俄烏戰爭升高全球經濟風險，包括石油在內的關鍵大宗商品價格上漲，造成通膨壓力上升。

穆迪高階債信官員 Kelvin Dalrymple 周五報告指出：「軍事衝突加劇，將使歐洲經濟復甦面臨風險。」

「在通膨已居高位之際，全球其他國家將遭受商品價格衝擊，以及對俄的制裁和金融市場波動造成的金融衝擊。」

數據方面，美國周五公布，2 月新增就業 67.8 萬人，高於《華爾街日報》調查的經濟學家預測增加的 44 萬人。