〈台股盤中〉國際股市重挫拖累 恐慌賣壓出籠大跌逾500點

受國際股市重挫影響，台股恐慌性賣壓出籠，今 (7) 日加權股價指數早盤大跌超過 550 點或 3%，一舉摜破年線支撐，市場專家認為，以目前市場賣壓來看，除非有特定買盤出手護盤，否則台股今天在金融、電子的賣壓下，恐難有表現。

俄烏戰事擴大，引爆國際股市暴跌及原油價格暴漲，在眾多不利因素匯集下，大盤跳空以 17581.57 點開出，最高 17581.57 點，最低 17143.67 點，預估全場成交值為 5200 億元。

台股今天盤面上雖有鋼鐵、塑化、航運一度企圖力抗跌勢，但是半導體族群殺聲震天，指數開盤 10 分鐘跌逾 400 點即失守 17300 點大關，新台幣匯價也呈現走貶。

台積電 (2330-TW) 因 ADR 價格走弱，今日一開盤就失守 580 元大關，連帶指數跟著走跌，盤中最低跌至 577 元，最高價 581 元，由於台積電的流動性高，連日來成為外資提款機，股價跌勢不止。

其他權值股如大立光 (3008-TW) 更已遭外資連賣三個交易日，今天跌勢依舊，盤中跌破 2000 元大關，而鴻海 (2317-TW) 股價今天盤中也走跌超過 1.9%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今天以罕見跳空大跌方式開出，並在盤中跌破年線，恐慌性賣壓沈重，投資人宜留意考量系統性風險而出籠的賣壓，宜保守對待大盤。

證券分析師黃漢成說，以目前市場賣壓來看，除非有特定買盤出手，否則台服今天在金融、電子的賣壓下，恐難有表現。