〈台股盤前〉俄烏戰火再延燒 指數面臨半年線保衛戰

由於俄烏戰火持續延燒，外資示警，經濟影響不亞於 1970 年的石油危機，美股四大指數上周五再度全面下挫，台指期夜盤也跌逾百點，今 (7) 日在指數震盪格局不變下，恐面臨半年線保衛戰。

美國國務卿布林肯周一表示，美國正與歐洲盟邦討論禁止進口俄國石油，以反制俄國入侵烏克蘭，促使布蘭特原油今日盤中一度暴漲 18%。

市場看好，由於油價與塑化業報價連動，油價上漲對產業有正面助益，包括台塑化 (6505-TW)、台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW)、南亞 (1303-TW) 等，其餘如國喬 (1312-TW)、華夏 (1305-TW) 等也可望受惠。

消息方面，近期台灣電網頻傳事故，引起各大企業更加重視能源、儲能裝置準備，錸寶 (8104-TW) 近年積極切入能源領域，包含電池模組、UPS (不斷電系統) 代工等，近期更加速腳步瞄準儲能自動頻率控制調頻服務 (AFC) 商機，預計本月底先完成 1MW 測試案場後，將進一步送件向台電申請，估今年裝置容量可達約 10-20MW。

另外，隨著各家晶圓廠陸續開出新產能、策略客戶擴大委外釋單，以及關鍵設備排隊 2 年起跳，皆讓台灣光罩 (2338-TW) 供不應求，因此預計斥資 60 億元，期望擴產 20%，滿足客戶訂單，同時也因現今設備維修費用提升，今年將再向客戶調漲 20% 內的價格。