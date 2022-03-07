本週操盤筆記：俄烏第三輪談判、蘋果春季發表會、美國2月CPI、歐洲央行利率會議

本週重點國際財經大事還包括：俄烏第三輪談判、蘋果春季發表會、美國 2 月 CPI、美國上週初領失業金人數、EIA 公布 3 月短期能源報告展望、歐洲央行公布利率決議。

本週操盤筆記（0307-0312）

1. 俄烏進行第三輪談判

俄烏戰事延燒，先前第二輪談判雙方已取得初步的共識，暫時停止開火並允許開啟人道主義走廊，讓烏克蘭平民可以離開，預料雙方將在周一（7 日）進行第三輪談判。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克表示，目前正在評估所有方面的狀況，包括人道主義走廊的執行情況，以調整談判內容。

2. 蘋果春季發表會

蘋果 (AAPL-US) 將在台灣時間周三凌晨兩點舉辦春季發表會，本次主題為「Peek performance」，推測新產品將聚焦效能、速度與顏色為主，預料蘋果將推出最便宜 5G iPhone「iPhone SE3」、首款 5G iPad「iPad Air 5」、有口罩解鎖功能的 iOS 15.4、新款 Mac mini、搭載 M2 晶片的 MacBook Air 、MacBook Pro，以及搭載 M1 Pro 的 iMac Pro。

3. 美國 2 月 CPI、上週初領失業金人數

美國先前公布 1 月 CPI 年增 7.5%，改寫近 40 年新高，由於通膨居高不下，聯準會（Fed）主席鮑爾上周兩場聽證會皆表態支持在下週貨幣政策會議上升息 1 碼，以平抑通膨，本週四將公布美國 2 月 CPI 年增是否會影響 Fed 政策或升息幅度值得關注。

隨新冠病例減少與限制放寬，美國截至 2 月 26 日當周，初請失業金人數減少 1.8 萬人至 21.5 萬，低於經濟學家普遍預期的 22.5 萬人，為年初以來的最低水準，週四將公布上週初領失業金人數，預期為 21.5 萬人。

4.EIA 公布 3 月短期能源報告展望

俄烏戰爭引發市場供應短缺擔憂，且美國國會擬針對俄國經濟命脈能源業實施制裁，提案禁止從俄國進口原油，不過遭白宮駁回，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 上週表示，祭俄石油禁令會進一步提高本已高漲的油價。若 EIA 月報顯示原油庫存繼續下降，油價恐進一步上漲。

5. 歐洲央行會議利率

歐洲央行（ECB）將在週四公布利率決議，上次會議中 ECB 維持三大利率不變，並計劃在今年 3 月退出規模 1.85 兆歐元（2.19 兆美元）的「新冠疫情緊急購債計畫」（PEPP），但 ECB 將擴大「資產購買計畫」（APP），以確保 PEPP 順利退場。