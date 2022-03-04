2月我外匯存底續創高 央行：匯市平衡未失序

台灣央行今 (4) 日公布我國 2 月底外匯存底為 5499.94 億美元，較上月底增 11.2 億美元，續創單月新高，央行外匯局局長蔡烱民指出，2 月外資盈餘匯出約 27.8 億美元，外資淨匯出 19.03 億美元，不過，台北外匯市場算是平衡，沒有出現失序情況。

蔡烱民說明，2 月外資本金匯入約 8.77 億美元，不過，扣除外資盈餘匯出 27.8 億美元後，統計外資淨匯出共 19.03 億美元。

截至 2 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 7103 億美元，月減 254 億美元，約當外匯存底 129%，較上月下滑 5 個百分點，此主要是反映股票市值和外資持股的變動。

蔡烱民進一步指出，今年以來外資匯出，主要是因全球股市修正，造成國際資金挪移，並非僅是俄烏戰事造成，外資動態會以全球股市的變動做考量。

而 2 月外匯存底變動因素，反映外匯存底投資運用收益、以及主要貨幣兌美元匯率變動，央行統計，2 月美元指數貶值 0.25%，反觀歐元升值 0.56%，英鎊升值 0.16%，澳幣升值 2.07%，人民幣升值 0.73%，日圓升值 0.1%，星元升值 0.07%。

對於近來新台幣趨於貶值，2 月以來貶幅逾 1%，蔡烱民強調，新台幣與其他非美貨幣相比，仍是相對穩定，除了 2 月 24 日俄烏開戰當日波動度較大，其他交易日台北匯市表現均相對平穩，市場供需並未大幅變動，沒有失序情況，若有波動大的情況，央行也會進行小幅調節。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 1 月底來到 3.2216 兆美元，日本來到 1.2599 兆美元，瑞士 1.0174 兆美元，俄國為 4686 億美元，新加坡為 4084 億美元，香港為 4752 億美元。

而印度至 2 月 18 日外匯存底為 5671 億美元，南韓 2 月底來到 4370 億美元。