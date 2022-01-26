科定新莊購地1552坪 將擴大興建北部發貨中心營運

裝潢建材廠科定 (6655-TW) 去年起擴大業務，營運版圖由木製建材延伸至無毒 PP 建材領域，從室內裝潢裝飾面材擴大到櫥櫃板材，預估今年營收將成長 20%，同時，科定擴大北部發貨中心量能，在新北市新莊購地 1552 坪，擴大興建為廠辦及發貨倉儲。

科定以 7.26 億元購入新北市新莊土地 1552 坪，地點位於現有發貨中心的前方臨路地段，土地面積為原有發貨倉儲的 1 倍，新購土地預計今年年中完成交割，科定現有發貨倉儲土地及建物已委託商仲求售。

科定對於新購入的新北市新莊發貨中心用地，預計在完成交割之後投入 3-4 億元興建廠辦大樓，部分用為科定的北部發貨倉儲、部分空間擬出租收取固定收益。

科定 2021 年營收為 22.77 億元，年增 9.06%，預估今年營收將成長 20%，科定主管指出，2021 年台灣房地產市場交易走強，帶動下半年裝潢建材業務向上提升，科定下半年業務從室內裝潢裝飾面材擴大到櫥櫃板材，搶攻百億元市場商機，市場推展順利，將提前將此業務推動到中國市場，預估也能獲不錯業績。

科定 2021 年前三季稅後純益 3.83 億元，每股純益 4.84 元，法人預估全年每股純益將在 7 元以上。