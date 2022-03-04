騰輝-KY去年賺逾1個股本 每股擬配發6.6元現金

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (4) 日公告 2021 年財報，稅後純益 8.28 億元，創新高，年增 1.22 倍，每股純益 11.72 元，董事會決議去年盈餘每股擬配發 6.6 元現金，以今日收盤價 117 元計算，殖利率達 5.6%。

騰輝 - KY 2021 年第四季營收 18.98 億元，毛利率 30.32%，年減 4.02 個百分點，稅後純益 1.2 億元，季減 47.14%，年增 62.16%，每股純益 1.7 元。

騰輝 - KY 2021 年營收 76.67 億元，毛利率 30.32%，年增 0.85 個百分點，稅後純益 8.28 億元，創新高，年增 1.22 倍，每股純益 11.72 元。

騰輝 - KY 2021 年營收、獲利創歷史新高且獲利大成長，主要在於騰輝 - KY 公司專注特殊材料的發展，以散熱基板最具成效，除積極布局耕耘車用市場，提高原有汽車 LED 車燈照明滲透率外，消費性電子等銅箔基板材料需求旺盛、軍用航天等特殊材料需求持續增加，同時也積極在半導體測試開發應用終端，帶動整體業績連續成長。

騰輝 - KY 今年主要動能仍是散熱材料，除持續擴大在散熱金屬基板上的領先地位，5G 通信與元宇宙應用時代來臨，將繼續推進高頻、高速材料及精密化的輕薄短小應用需求，公司也搶進 Mini LED、Micro LED 背光技術，保持在顯示技術應用領域的優勢。

騰輝 - KY 在汽車 LED 車燈照明散熱材料應用上有重要市占率，今年起預估因持續受惠車市升溫散熱需求大增及其他工業散熱應用開始具體發酵。