科定企業多角化經營戰略有成 員工薪資調漲最高達5%

科定企業 (6655-TW) 為求企業長盛不衰，持續優化企業核心技術與增強市場競爭力，並充分利用企業優勢，積極推行多角化經營，從核心產品「塗裝木皮板」延伸至 KD 木地板、環保櫥櫃板、及 2022 年將上市的 KD 定製櫃，除了培植新競爭優勢外，更是由 B2B 發展到 B2C 市場，讓事業版圖不斷擴張壯大，科定企業不僅謀求穩步發展，更求經營效益極大化。

科定企業嘉義生產總部總佔地 33,000 坪、台北企業總部建物面積 7,500 坪。(圖：科定企業提供)

科定企業專注於環保健康建材的生產與應用，是業界唯一擁有原木採購到自建營銷通路，垂直整合與產銷一條龍的企業，亦是台灣最具規模的塗裝木皮板品牌。科定企業成立近 20 年來，全球員工達千人，銷售據點累計 75 家，觸角遍及大陸、香港、新加坡、馬來西亞、日本、菲律賓、印度、美國等，並於 2018 年台灣正式掛牌上市。



2021 年，科定企業與全球最大規模的 PP 仿真木皮製造商策略結盟，正式從木製建材進入無毒 PP 建材領域，不僅販售室內裝潢裝飾面材，更擴張到櫥櫃板材，在多角化經營下，逐漸在裝潢市場形成一站購足的服務。伴隨企業規模擴大，更需要創新服務軟體作到虛實整合，此「產品選材系統」不僅可任意變換場景的牆面、櫃面、地板材質，更能有效提升服務便利性，科定企業已摩拳擦掌，勢必在 2022 年底開啟 B2C 市場大門。

KD 塗裝木皮板與 KD 環保櫥櫃板實績作品。(圖：原色設計提供)

多角化經營擴張下，科定企業求才若渴，人力銀行保守估計科定員工年薪資水平高於市場行情 1.33 倍以上，且企業每年盈餘提撥 16% 作為員工紅利、9% 作為春節禮金、4% 作為員工酬勞薪資福利，並將於 2022 年 4 月起薪資調漲 3%-5%，遠高於全產業調薪總平均，更是建材界之最。在網路聲量不斷攀升下，2021 年網路票選榮獲幸福企業金獎殊榮，科定企業福利精彩，企業未來發展更值得期待。