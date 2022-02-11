〈穩懋法說〉首季轉淡營收估季減逾2成 今年資本支出約120億元

穩懋 (3105-TW) 今 (11) 日召開法說會，展望今年第一季，公司表示，因晶圓廠陸續歲修保養及傳統淡季，營收估季減 21-23%、毛利率介於 34-36%，也較上季下滑。全年來看，穩懋看好，無論是 5G、Wi-Fi、衛星、3D 感測等產業應用都會有不錯的成長，且因應建廠擴產需求，全年資本支出將達 120 億元。

不過，法人關注穩懋首季營收季減幅度大於往年同期水準，穩懋解釋，PA 在第一季是傳統淡季，需求通常不太好，加上目前客戶庫存情況也跟往年不同，因此衰退幅度較大。

此外，光學產品因為 3D 感測客戶較集中、有比較明顯的淡旺季之分，上半年通常較淡，因此在首季也下滑最多；不過，Infra 衰退幅度相對較小，Wi-Fi、Cellular 衰退幅度約跟整體營收季減預估差不多。

各產業應用趨勢上，穩懋認為，目前市場呈現 4G 以及 5G 並存，5G 手機動能持續擴大，Cellular 及 Infra 產品大量生產；Wi-Fi 方面，穩懋認為，目前 Wi-Fi 6/6E 成主流，滲透率也持續提升，公司也積極布局 Wi-Fi 7 所需相應技術。

低軌衛星方面，穩懋指出，隨著幾個大的系統商如 Space X 衛星數字持續成長，且明顯高於過去 2 年，且除了衛星之間通訊以及地面接受占外，未來陸海空的載具也可望帶來需求往上。

光學產品的部分，穩懋表示，目前 3D 感測除了手機外，應用範圍持續擴大，如近來美系大廠也傳出要將人臉辨識導入筆電產品，激勵市場信心；另外，公司也開始交貨車用內部傳感產品；而磷化銦 (InP) 光電產品，接收器及其他雷射元件，也與潛力客戶積極合作，發展 LiDAR 應用。

法人也關心今年資本支出，穩懋表示，今年資本支出估 120 億元，主要是南科路竹廠土建以及桃園三廠擴產，目前都按照進度走，桃園三廠新產能預計下半年開出、南科新廠預計 2023 年底、2024 年初完工投產。

股利政策方面，穩懋認為，還是維持過去以發放現金股利為主，公司往年配發率都約在 50% 以上，甚至可達 60-70%。