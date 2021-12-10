欣興、穩懋蓋新廠 10企業擴大投資台灣近407億元

經濟部投資台灣事務所今 (10) 日公布再添 10 家企業斥資近 407 億元擴大投資台灣，其中 ABF 載板大廠欣興 (3037-TW) 再投台商回台方案，將斥資近 260 億元在新竹湖口新建廠房；砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW) 擬斥 110 億元在南科高雄園區啟動路竹廠第一期建設，運用高度智慧化生產系統製造 6 吋砷化鎵晶圓。

經濟部指出，欣興 2019 年 8 月已通過第一件台商回台投資方案，於桃園楊梅建置 IC 覆晶載板廠，為因應未來 5G 應用、消費性電子產品、汽車工業等需求，欣興表示，將持續布局全球高階載板市場。

欣興計劃第二度參與台商回台方案，斥資新台幣近 260 億元，在新竹湖口工業區新建廠房，增加 8 條智慧化產線，擴大覆晶載板產能，並招募 677 名本國員工。總計兩案投資超過 500 億元，帶來共約 1300 個就業機會。

穩懋已於 2019 年 12 月通過第一件根留台灣投資申請案，在桃園龜山廠擴建廠房與增加產能。穩懋目前在桃園已有 3 座晶圓廠，預估未來幾年內空間即將滿載，考量到南部科學園區將發展為全球最先進半導體聚落，計劃斥資 110 億元在南科高雄園區啟動路竹廠第一期建設。

穩懋路竹廠將運用高度智慧化生產系統製造 6 吋砷化鎵晶圓，初期預計招募約 500 名本國員工，以滿足未來手機與無線通訊基礎建設相關射頻半導體、3D 感測雷射晶片及光通訊元件等爆發性市場需求。

在台經營近 88 年的本土食品大廠義美，同樣二度參加根留台灣投資方案，此次將再投入 15 億元，於高雄仁武興建廠房，擴增冷凍調理食品產線、機能性食品產線及冷鏈倉儲物流中心，預計為在地創造 180 個就業機會。

經濟部指出，此次通過中小企業方案的包括弘翰科技、仁侑工業、允力發公司、保忠精密工具、長寅科技、盛發興食品及豐溢綠能材料等。截至目前，投資台灣三大方案已吸引 1100 家企業超過 1 兆 5454 億元投資，估創造 12.3 萬個本國就業機會，後續尚有 59 企業排隊待審。