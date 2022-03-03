股民元月提錢低接台股 銀行存款28個月首見衰退

金管會銀行局副局長林志吉今 (3) 日表示，受到證券市場波動影響，民眾把錢領出去買股票，因此元月存款餘額單月減少 250 億元，也是 28 個月以來首見存款衰退。

截至今 (2022) 年 1 月底止，本國銀行放款總餘額新臺幣 34 兆 2,087 億元，較上月底增加 5336 億元，創歷史單月新高；存款餘額剩 48 兆 6203 億元，單月減少 250 億元。逾期放款金額為 564 億元，較上月底減少 23 億元；逾期放款比率為 0.16%，較上月底減少 0.01 個百分點，較去年同期減少 0.06 個百分點。

林志吉表示，元月國銀存款部位減少 250 億元的主要原因有三，一是壽險與企業資金調度；二是農曆年前發放績效與年終獎金；三是證券市場波動大，民眾把錢提領出去換成買股票。

至於元月存款減少最多的前三大銀行，第一名是兆豐銀共減少約 600 億元，其次是玉山銀減少 400 億元與永豐銀行減少約 300 億元。

不過，台北富邦銀行元月存款逆勢增加 1100 多億元，林志吉表示，據了解主要是過年前有大型客戶企業戶反向把錢存入存款，可能是定存到期增加的緣故。

至於放款大增，主要是民營企業放款增 2951 億元、政府放款增 1206 億元、個人放款增 886 億元；若以資金用途來看，是有企業週轉金 4202 億元、購置不動產貸款增加 990 億元。

放款增加最多的前三大銀行分別是中信銀行增加逾千億元、台灣銀行增 900 多億元、台北富邦銀行增貸 600 多億元。