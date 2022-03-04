俄烏戰事加劇 台股跳水挫197點收17736點 周線驚險收紅

俄烏激烈交火，使得美股期指翻黑下挫，台股今 (4) 日跟隨亞股開低走低，電子、金融殺聲隆隆，台積電失守 600 元大關，僅剩航運族群撐盤，終場指數下跌 197.88 點或 1.1%，收在 17736.52 點，跌破 5 日線，成交值放大至 3877.84 億元。周線驚險收紅，累計本周上漲 84 點。

櫃買指數終場下跌 1.12%，收在 217.09 點，成交值 688.17 億元。上市櫃成交值合計 4566.01 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天震盪走跌，最低跌至 592 元，終場收 595 元，跌幅 1.16%，創逾 3 個月收盤新低，市值下滑至 15.42 兆元；聯發科賣壓沉重，重摔逾 5%，收在全場最低 1025 元，面臨千元關卡保衛戰；股王矽力 - KY 同步挫逾 5%，終場收 3700 元；聯電、國巨、瑞昱、日月光投控等電子權值股下跌 1-2%；鴻海、友達則力守平盤之上。

航運股再度撐起台股一片天，市場聚焦超級財報周即將登場，買盤提前搶進卡位，今天由貨櫃航商陽明 (2609-TW) 領軍上攻，一度亮燈漲停，達 137.5 元，創半年新高，終場漲幅收斂至 6%，長榮 (2603-TW) 盤中衝上逾 7 個月新高，但尾盤湧現賣壓，股價震盪翻黑，萬海則收平盤，台驊投控、四維航、中櫃等同步在盤上表現。

金融族群遭到空方鎖定，金控雙雄急挫逾 1%，中信金、台新金、元大金等均在盤下震盪。昨天的南部大停電，導致石化、鋼鐵受創嚴重，台塑四寶中，台塑、台塑化均下跌近 1%，台聚家族中的亞聚則大跌近 5%，台聚、華夏、聯成、中石化等均賣壓沉重。

俄烏戰火不斷，持續推升貴金屬價格，LME 期銅價格已經突破 1 萬美元水準，昨天再大漲逾 8%，市場看好有利第一銅營運，買盤積極湧入，激勵第一銅股價一度亮燈漲停，尾盤漲幅收斂，仍站上 51 元。不過，其他鋼鐵股普遍走低，豐興、中鋼構等跌逾 1%，而志聯持續受買盤青睞強攻漲停，東鋼也有近 3% 的漲幅。