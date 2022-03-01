〈能源盤後〉俄遭全球金融制裁 Brent原油收盤突破100美元

由於主要能源生產國俄羅斯持續入侵烏克蘭，遭西方國家施以更多制裁，原油期貨價格周一 (25 日) 大漲，Brent 原油期貨價格突破每桶 100 美元。

《華爾街日報》報導稱，美國和其他主要石油消費國正考慮自緊急庫存中釋放 7000 萬桶石油，以應對原油價格的飆升。

能源商品價格

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4.13 美元或 4.5%，收每桶 95.72 美元，創下 2014 年 8 月以來最高收盤價，且 2 月漲幅達 8.6%。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.06 美元或 3.1%，收每桶 100.99 美元，創下 2014 年 9 月以來最高收盤價，且 2 月漲幅達 10.7%。該期貨今日收盤屆期。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.85 美元或 4.1%，收每桶 97.97 美元，此為交易最活躍契約。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.5%，收每百萬 Btu 4.402 美元，2 月大跌 9.7%。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 2.6%，收近每加侖 2.797 美元，2 月大漲 9.5%。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲約 5.8%，收每加侖 3.013 美元，2 月大漲 9.2%。

3 月汽油和熱燃油期貨於今日收盤屆期。

市場推動力

《華爾街日報》報導指出，援引歐洲和波斯灣官員說法，能源資訊署 (IEA) 可能最快周一或周二就會同意利用其國內戰略石油儲備，其中包括來自美國的 4000 萬桶石油。(IEA 總部位於巴黎，其成員包括大多數工業化國家。)

美國、歐盟和英國周末表示將阻止部分俄國銀行進入 SWIFT 傳訊系統，此舉將增加俄國石油出口的困難度，導致油價上漲。

Energy Aspects 長期分析主管 Matthew Parry 認為，一段時間內地緣政治風險仍會維持高位，隨著衝突擴大，西方制裁也會增加，今年 Brent 原油平均價格預期將達 101 美元。

美國財政部周一宣布將禁止與俄國聯邦中央銀行、俄國的國家財富基金和俄國財政部進行任何交易。

高盛分析師表示，這些制裁將造成金融付款上的障礙，而這些障礙可能會加劇近期俄國商品的供應衝擊，西方和中國貿易商已經明顯停止出貨。

高盛分析師將近月 Brent 原油期貨價格的預期，自 95 美元調升至 115 美元，主張俄國石油出口量的減損，可能會破壞全球高達 400 萬桶石油需求。

分析師認為，OPEC 可能會做出回應。「雖然這結果越來越有可能是，俄國遭全球經濟排擠，驅使 OPEC 核心國、伊朗和西方國家更緊密聯繫，但是付出的代價將是全球石油市場的閒置產能完全耗盡，這仍舊會讓石油價格大漲。」

OPEC+ 預計周三召開會議，以決定 4 月份的石油產量水準。

其他消息，英國石油 (BP-US) 表示將退出俄羅斯石油公司 (Rosneft) 的股權，認列 250 億美元減記，挪威國家石油公司 Equinor (EQNR-US) 也表示將終止其俄國合資企業。

