資本外流 港元仍未觸底 恐進一步走低

港元匯價下探至兩年多來最低水準，可能進一步走低，原因是美國聯準會（Fed）即將升息，且香港第五波疫情來勢兇猛，引發資本外流。

本周來港元繼續持續貶值，觸及兩年多來最低紀錄，且選擇權隱含波動率顯示，第 2 季結束前港元兌美元匯率跌至波動區間下緣的機率為 32%，目前港元的波動區間為 1 美元兌 7.75-7.85 港元。

美銀證券、大和資本市場香港等機構押注，在 Fed 上調利率降低香港資產吸引力的情況下，今年港元將貶至 1 美元兌 7.85 港元。雪上加霜的是，香港政府圍堵疫情的措施，可能導致本季經濟陷入萎縮。

大和資本市場亞洲（除日本外）首席經濟學家賴志文說：「在 Fed 升息後，港元可能幾周內就會貶至 7.85 的水準。」

美銀證券策略師 Chun Him Cheung 則表示，港府加強社交距離措施，加上 Fed 可能調高利率，可能會導致削弱貸款成長動能，引發房價下跌，港元在第 4 季前可能會跌至交易區間下緣。

香港第五波疫情嚴峻，引發民眾「海嘯式」搶購物品，搶買藥物、消毒等物資。港九藥房總商會副理事長張德榮說，藥局架上商品差不多都已被消費者搶購一空，貨倉也沒有存貨，情況比 2003 年 SARS 時更誇張。

香港特首林鄭月娥周三（2 日）表示，不會實行全城「禁足」或「封城」，但會限制外出，以大幅壓縮人流。

香港 01 報導，港府仍在擬定「小禁足」方案，容許民眾在限定時間內到超市、藥局及診所，並非全面禁止民眾外出。