西安封城 比亞迪表示有影響

周五 (24 日) 陸媒《澎湃》報導指出，比亞迪 (01211-HK) 表示這次西安爆發的疫情對工廠園區的生產有些影響，目前正在積極協調因應。

由於西安爆發新一波新冠疫情，西安當地政府宣布 23 日起開始全面加強管制措施，全市社區、單位實行封閉式管理。

而西安生產基地是比亞迪最重要的生產基地之一，肩負著秦 PLUS DM-i 混合動力、宋 PLUS DM-i 混合動力等熱門車款的生產。根據陝西省政府網站揭露數據顯示，比亞迪西安生產基地一期和二期的規劃年產能均為 30 萬輛，即比亞迪在西安擁有 60 萬輛的年產能。

上個月比亞迪集團董事長王長福曾透露，比亞迪 DM-i 平台車款供不應求，當時的手中訂單高達 20 萬輛，DM-i 平台車款的交車期已經長達 4 個月。外界普遍認為，本波西安爆發新一波疫情可能導致比亞迪熱門車款的交車日期再延。

2003 年，比亞迪收購西安秦川汽車，以此為基礎建立起西安生產基地，並先後佈局乘用車、商用車、軌道交通、動力電池等多個事業體。西安生產基地也是除深圳總部外，比亞迪產業鏈最為完整的生產基地。

這個月初比亞迪西安新能源汽車零組件產線也正式開工，這是比亞迪在西安更進一步的佈局。該專案預計投資 150 億人民幣，主要建設電動總成工廠、電機工廠、電控工廠、制動器工廠等新能源汽車核心零組件產線，項目在達到量產目標後年產值約 700 億人民幣。