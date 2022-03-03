〈財報〉供應鏈挑戰+Omicron 百思買假日季銷售未達預期

百思買 (Best Buy)(BBY-US) 周四 (3 日) 公布的第 4 季銷售未達華爾街預期，因為一些熱門的假日商品銷售不足，並且由於 Omicron 影響員工出勤而縮短了營業時間。

這家消費電子產品零售商對本財年的展望弱於預期，因為去年疫情盛行之際政府推出多項紓困措施推動銷售，墊高了比較基期。該公司將於周四舉行虛擬投資人大會。

根據 Refinitiv 對分析師的一項調查，與華爾街的預期相比，該公司在截至 1 月 29 日的 2022 財年第 4 季表現如下：

●每股獲利：調整後 2.73 美元，預期 2.73 美元

●營收：163.7 億美元，預期為 166 億美元

百思買上季淨利從一年前的 8.16 億美元或每股 3.10 美元降至 6.26 億美元或每股 2.62 美元。

不計項目，每股獲利 2.73 美元，與 Refinitiv 調查的分析師預期的 2.73 美元相符。

淨銷售額從一年前的 169.4 億美元降至 163.7 億美元，低於預期的 166 億美元。

百思買表示，未來一年營收預計在 493 億美元至 508 億美元之間，低於分析師預期的 510.5 億美元。該公司預計全年調整後每股獲利將在 8.85 美元至 9.15 美元之間，低於分析師預期的 9.16 美元。

該公司股價周三 (2 日) 收於 100.84 美元，上漲 3.77%。市值約為 240 億美元。