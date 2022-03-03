政院通過台鐵公司化條例 交通部承接短期債務1484億元

行政院會今 (3) 日通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，將送請立法院審議，院長蘇貞昌提出「三個承諾」，並保證員工工作權益、薪資福利絕不減損；外界關注台鐵高達 4000 多億元的債務要如何償還？交通部指出，其中的短期債務 1484 億元，未來將由交通部設立基金全部承接。

台鐵公司化條例草案出爐，蘇貞昌提出三個承諾，因歷史包袱所造成債務，由政府負擔；因配合政策造成虧損，由政府補貼；因基礎建設或重大維修支出，由政府承擔。另外，蘇揆保證，台鐵員工的福利及薪資絕不減損，尊重公司化後員工要選擇成為公司員工或公務員，請交通部改革大力推進，絕不延遲。

根據草案規範，台鐵由政府獨資、企業化經營；台鐵營業所需資產，由政府提供。政府應移撥台灣鐵路管理局及所屬機構經管的適足資產，由交通部設立基金，處理原機構既存的短期債務。

草案內容指出，條例施行前原機構現職人員，除具交通事業人員或公務人員任用資格者，得由交通部依其個人意願協助安置轉調其他機關、機構外，其餘人員均轉調台鐵公司，不得因公司成立而裁員。

截至去年底，台鐵負債高達 4208.01 億元，台鐵局長杜微表示，可分為四大部分，一、既存短期債務 1484.47 億元，未來將由交通部設立基金全部承接，包含舉債產生的相關利息，由交通部編列預算補助基金。二、台鐵應付的長期舊制退撫金負債，也就是尚未支付的員工舊制退撫金達 654.08 億元，雖為公司承接，但由交通部逐年編列預算支應。

三、遞延負債，也就是工程完工撥入台鐵營運使用財產，高達 1909.74 億元，這非屬實質負債，將由政府或公司承接，若為公司承接，將每年認列政府補助收入。四、台鐵因營運需求必要支出，尚未支付廠商的貨款等，約 159.72 億元，將循一般支付程序處理。