〈303全台大停電〉經部三天內提出報告 保證明供電正常

高雄興達電廠今 (3) 日上午發生事故引發全台大停電，經濟部長王美花晚間二度親上火線說明，並再度向大眾致歉，除自行向行政院長蘇貞昌自請處分外，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利也雙雙請辭，經濟部也預計三天內提交報告，並保證明日供電正常無虞。

根據台電最新統計，截至晚間 21 點，民生供電已全數恢復，不過雲林、高雄分別有 2 條饋線待修復，各影響約 9000 戶、8600 戶，合計尚有約 1.7 萬戶民生用電未恢復，預期今日內可望恢復正常供電，不過部分大用戶饋線則還要視機組併聯狀況，慢慢恢復。

台電也提出補償方案，王美花表示，這次事故補償措施將比照前幾次跳電事故，提供受影響用戶電費打 95 折補償，停電超過 6 小時則加倍補償，打 9 折，不過大型廠商、工業區後續則會依各案處理。

王美花說，電網、電力設施韌性對台灣相當重要，也與國家安全相關，經濟部將與台電儘速改善、並提出系統性解決方案，至於懲處方面，將待究責報告出爐後再行處理。

媒體也關心明天供電是否無虞，台電專業總工程師吳進忠說，目前評估明日最高用電量將達 3070 萬瓩，備轉容量率則可達 6.5%，隨著機組倂聯提升後，可望持續增加，目前核三廠也在啟動當中，至於事故影響的興達電廠兩部燃煤機組則會確保安全後再啟動。